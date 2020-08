Tour : Arkéa-Samsic focalisée sur Nairo Quintana et Warren Barguil

Notre sélection pour le Tour 2020

Nuestra seleccion para el Tour 2020



Les sprinteurs laissés de côté

L’équipe Arkéa-Samsic sera sous le signe de l’ambition sur le Tour de France. La formation dirigée par Emmanuel Hubert a dévoilé les noms des huit coureurs qui représenteront ses couleurs avec comme principales têtes d’affiche Nairo Quintana et Warren Barguil. Le Colombien et le Français pourront compter sur des soutiens de poids en montagne avec Winner Anacona et Dayer Quintana, qui sera au plus près de son frère sur les routes de la Grande Boucle.L’équipe Arkéa-Samsic pour le Tour de France est complétée par Maxime Bouet, Clément Russo, Connor Swift et Diego Rosa, dont la tâche sera surtout de mener l’allure sur le plat pour mettre leurs leaders dans les meilleures positions et éviter toute prise de risque. Face à un parcours de la Grande Boucle exigeant et très axé sur l’altitude, le staff emmené par Yvon Ledanois a fait le choix de laisser ses sprinteurs, dont Nacer Bouhanni qui manquera également les championnats d’Europe, sur la touche afin de monter une équipe à même d’aider au mieux ses deux leaders et principalement Nairo Quintana qui va viser une place au classement général à l’issue des trois semaines de course.