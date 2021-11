TotalEnergies : Vers une arrivée de Juraj Sagan en 2022

Terpstra également aux côtés de Sagan

Les frères Sagan ne devraient pas se séparer en 2022. Fidèle compagnon de son triple champion du monde de frère, Juraj Sagan a officiellement quitté les rangs de la formation Bora-Hansgrohe. Via son compte officiel Twitter, l’équipe allemande a confirmé le départ de celui qui a porté les couleurs des équipes Cannondale et Tinkoff depuis le début de sa carrière. La prochaine destination du coureur de 32 ans ne semble pas faire de doute pour le quotidien slovaque Šport. S’il a nié en septembre dernier avoir noué des contacts avec l’équipe TotalEnergies, Juraj Sagan devrait très prochainement rejoindre la formation dirigée par Jean-René Bernaudeau et ainsi être un élément de plus dans la garde rapprochée de Peter Sagan, aux côtés de Daniel Oss et Maciej Bodnar.Selon le titre de presse slovaque, les négociations entre l’équipe TotalEnergies et Juraj Sagan n’auraient pas été simple et un accord n’aurait été trouvé que pour la saison 2022. Un temps également annoncé comme recrue de la formation vendéenne et sauf revirement de dernière minute, Erik Baska ne devrait pas suivre Peter Sagan dans sa nouvelle formation, le coureur slovaque n’entrant pas dans les plans de Jean-René Bernaudeau pour son nouveau chef de file. Toutefois, Peter Sagan fera bien équipe en 2022 avec l’expérimenté coureur néerlandais Niki Terpstra. Selon les informations du site spécialisé Wielerflits, l’ancien coureur de l’équipe Deceuninck-Quick Step, arrivé au début de la saison 2019, a prolongé avec TotalEnergies pour une saison supplémentaire. A 37 ans, le natif de Beverwijk sera un atout de poids pour viser des résultats sur les classiques.