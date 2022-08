TotalEnergies : Turgis signe pour trois ans de plus, Tesson arrive en 2023

🤝 Le Team TotalEnergies est heureux d’officialiser la prolongation d’Anthony Turgis pour 3 saisons supplémentaires !

Tesson monte dans la hiérarchie

Anthony Turgis ne compte pas bouger. Membre de l’équipe TotalEnergies depuis 2019 après avoir lancé sa carrière chez Cofidis, le coureur de 28 ans a officiellement lié son avenir à la formation dirigée par Jean-René Bernaudeau pour les trois prochaines saisons, soit jusqu’à la fin de l’année 2023. « Je suis content de prolonger l'aventure avec le Team car je m'y sens bien. Je suis très bien entouré ici, que ce soit par la direction, le staff et mes coéquipiers, a confié l’intéressé dans un communiqué. On peut continuer à travailler sereinement, en famille. Je souhaite poursuivre ma progression avec l'équipe en performant sur les classiques flandriennes, Milan-San Remo ou encore le Tour de France. » Deuxième de Milan-Sanremo en début de saison et vice-champion de France derrière Florian Sénéchal, Anthony Turgis est une valeur montante sur laquelle l’équipe TotalEnergies pourra compter.En plus de compter sur Anthony Turgis à l’avenir, Jean-René Bernaudeau a réalisé un petit coup en attirant Jason Tesson. Après deux saisons chez Saint-Michel-Auber 93, l’Angevin va monter d’un cran en rejoignant TotalEnergies. Vainqueur d’étape lors de la dernière édition des 4 Jours de Dunkerque, le coureur de 24 ans a parafé un contrat de deux ans avec sa future formation, soit jusqu’à fin 2024. « C'est vraiment le choix du coeur. Je supporte cette équipe depuis que je suis tout jeune, a confié Jason Tesson dans un communiqué. Ça a commencé à l'époque de La Boulangère, puis Bouygues Telecom, jusqu'à Europcar. Mon idole, Damien Gaudin, a fait presque toute sa carrière dans cette équipe. Dès que Jean-René Bernaudeau m'a contacté, mon choix était fait. » Ce sera l’occasion pour lui de démontrer son talent au plus haut niveau, sur des épreuves qui étaient hors de portée de son équipe actuelle.