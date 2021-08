TotalEnergies : Sagan débarque avec la grosse armada, Bodnar et Oss l'accompagnent !

Bernaudeau : "Sagan nous fait changer de dimension !"



Comme annoncé, la formation française signe le plus gros coup de son histoire en enregistrant le renfort de luxe du triple champion du monde slovaque de 31 ans en provenance de l'équipe Bora-Hansgrohe, où cet incontournable personnage du peloton mondial évoluait depuis 2017, sans pour autant souhaiter prolonger l'aventure au-delà de l'exercice en cours. La saison prochaine, le sprinteur arrivé à sept reprises (record) sur les Champs-Elysées avec le maillot vert du Tour de France sur les épaulesLe septuple champion de Slovaquie sur route également titré en 2015 sur le contre-la-montre et qui compte 118 victoires à son palmarès, dont le Tour des Flandres en 2016 et le Paris-Roubaix en 2018,Non seulement, lLe Slovaque a en effet négocié dans son nouveau contrat l'arrivée avec lui chez TotalEnergies deLe plus gros transfert de l'histoire de l'équipe française marquera ainsi aussi l'arrivée comme nouvel équipementier de l'équipe vendéenne de la mythique marque californienne Spezialised, qui équipera dorénavant Anthony Turgis et ses équipiers en chaussures, casques et pneus et pourrait prendre de nouveau en charge une partie du salaire du champion (c'était le cas chez Bora-Hansgrohe). L'arrivée de Sagan s'accompagnera également de celle de deux nouveaux partenaires : Roval et Sportful,"Recruter Peter est évidemment une incroyable fierté. C’est sans doute le coureur le plus populaire au monde, c’est un talent exceptionnel, il nous fait changer de dimension. Ce recrutement, c’est avant tout le marqueur d’une ambition sportive. Peter est un immense compétiteur, tout le monde le sait, et il va avant tout nous apporter des victoires : nous comptons sur lui pour cela. L’arrivée d’un tel champion, d’un équipementier vélos et accessoires comme Specialized et d’un partenaire vêtements comme Sportful, ce sont des accélérateurs pour notre projet sportif, c’est une nouvelle attractivité pour les talents de demain. Peter sera un élément clé de notre dispositif sur les classiques et le Tour. Il nous apportera beaucoup sportivement aussi par son expérience, et nous aidera à faire progresser le groupe. C’est une page que nous écrivons à quatre mains, avec notre sponsor TotalEnergies, l’équipe Specialized, et avec Peter lui-même." C'est une évidence : en Vendée, il y aura un avant et un après Sagan.