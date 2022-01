TotalEnergies : Nouvelle année et nouvelle tenue pour Peter Sagan

Nous vous souhaitons une excellente année ➋⓿➋➋ à toutes et à tous ! 🤩

💫 𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐍𝐞𝐰 𝐘𝐞𝐚𝐫 💫 pic.twitter.com/ZRS0chFBzU



— Team TotalEnergies (@TeamTotalEnrg) January 1, 2022

Nibali, Almeida ou Laporte ont pris la pose

Peter Sagan a fait sa mue. Cinq mois après avoir officialisé son départ de l’équipe allemande Bora-Hansgrohe, le triple champion du monde a enfin pu poser avec ses nouvelles couleurs. En effet, comme le règlement de l’Union Cycliste Internationale (UCI) le stipule, les nouveaux contrats entrent en vigueur au 1er janvier et, jusqu’à cette date, les coureurs ne peuvent pas porter les tenues de leur future équipe. Un jour fatidique qui a fini par arriver ce samedi et, très rapidement, la formation dirigée par Jean-René Bernaudeau a pu publier les premiers clichés du coureur slovaque portant ses couleurs distinctives, lui qui a participé à ses premières sorties d’entraînement avec ses nouveaux coéquipiers avec la tenue de l’équipe Bora-Hansgrohe, qu’il quitte après cinq saisons de collaboration. Sans trop en montrer de manière volontaire, l’équipe vendéenne s’est contentée de souhaiter une bonne année à ses supporters avec en illustration une photo de Peter Sagan prenant la pose face aux photographes, tout en laissant le logo de son sponsor principal apparaître.Mais Peter Sagan n’était pas le seul à attendre ce 1er janvier pour changer de casaque. Si personne ne s’est mis en scène comme Vincenzo Nibali avait pu le faire au moment de son arrivée chez Trek-Segafredo, le « Requin de Messine » s’est toutefois fendu d’une petite vidéo publiée sur son compte officiel Twitter dans laquelle il porte le maillot de l’équipe Astana Qazaqstan, qu’il a décidé de retrouver à la suite de la reprise en main de la formation kazakhe par Alexandre Vinokourov. Si elle a perdu Peter Sagan, l’équipe Bora-Hansgrohe a récupéré Sam Bennett qui a posé avec son nouveau maillot, tout comme Elia Viviani chez Ineos Grenadiers. La formation UAE Team Emirates, quant à elle, a profité de la présentation du trio formé par João Almeida, Pascal Ackermann et George Bennett pour présenter sa nouvelle tenue, qui ne diffère de celle portée en 2021 que sur des détails. Enfin, Tiesj Benoot n’a pas perdu de temps pour revêtir les couleurs de l’équipe Jumbo-Visma, tout comme son nouveau coéquipier Christophe Laporte.