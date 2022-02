TotalEnergies : L'équipe fera Tirreno-Adriatico et Milan-Sanremo mais pas les Strade Bianche

👉 Ecco le 25 squadre che parteciperanno alla #MilanoSanremo EOLO 2022!

Les équipes italiennes plébiscitées

L’équipe TotalEnergies ne fera pas la passe de trois sur les principales courses italiennes du début de saison. En amont des Strade Bianche, de Tirreno-Adriatico et de Milan-Sanremo, la société organisatrice des trois épreuves, RCS Sport, a dévoilé le plateau de chacune des trois courses qui se dérouleront dans le courant du mois de mars. Alors que les 18 formations appartenant à l’UCI World Tour bénéficient d’une place automatique dans le peloton, que l’équipe Cofidis a refusé concernant les Strade Bianche, l’organisateur doit respecter certaines règles concernant les invitations. En effet, grâce à leur classement à l’issue de la saison 2021, les meilleures équipes de deuxième division ont également droit à un billet automatique pour les courses du calendrier World Tour. Alpecin-Fenix et Arkéa-Samsic sont concernées pour l’ensemble des trois épreuves. Il n’en est toutefois pas de même pour TotalEnergies, malgré la présence en son sein de Peter Sagan.En effet, si la formation vendéenne aura bien droit de cité sur la « Course des Deux Mers » du 7 au 13 mars et la « Primavera » le 19 mars, elle n’affrontera pas les chemins de terre blanche de la région de Sienne le 5 mars prochain. N’étant pas qualifiée d’office pour les Stade Bianche, l’équipe dirigée par Jean-René Bernaudeau a fait les frais de la volonté de permettre aux formations italiennes de se frotter aux meilleurs équipes du monde venant de RCS Sport. En conséquence, les formations Bardiani-CSF-Faizanè, Drone Hopper-Androni Giocattoli et Eolo-Kometa bénéficient d’une invitation pour les trois épreuves. En plus de TotalEnergies, la formation russe Gazprom-Rusvelo participera également à Tirreno-Adriatico et Milan-Sanremo. Au total, 25 équipes participeront à ces deux épreuves alors qu’elles ne seront que 22 au départ des Strade Bianche.