TotalEnergies : Grellier et Ourselin prolongent, Tesson débarque

La semaine a débuté de très belle façon du côté de l'équipe TotalEnergies. D'une part, la formation chère à Jean-René Bernaudeau estD'autre part, TotalEnergies a égalementA l'instar d'Anthony Turgis, Dries van Gestel et Alexis Vuillermoz quelques jours plus tôt,"C’est un grand plaisir pour moi de continuer dans l’équipe qui m’a donné l’opportunité d’avancer. Re-signer ici était une évidence (...) C’est une ambiance familiale dans laquelle je me sens bien. J’apprécie l’idée de pouvoir me mettre au service de mes leaders, de donner mon énergie pour les copains et contribuer au résultat final. C’est un vrai travail d’équipe et il n’y a rien de plus satisfaisant que de travailler ensemble pour gagner ensemble", avoue sur le site officiel de TotalEnergies le Vendéen Grellier formé sous le maillot de Vendée U, sans cacher ses ambitions pour ces deux nouvelles années. "J'aimerais aussi pouvoir retrouver le Tour de France dans les années à venir, continuer à prendre du plaisir sur le vélo et aller dans des échappées en espérant pouvoir lever les bras.""C’est un plaisir de continuer l’aventure avec le Team. Je tiens à remercier Jean-René Bernaudeau et tous nos partenaires pour la confiance. Cela fait huit saisons en comptant mon passage au Vendée U que je suis dans la même structure. C’était donc la suite logique pour moi. J’ai trouvé un certain équilibre ici. Je suis épanoui. Je continuerai à épauler l’équipe et mes leaders. C’est un rôle qui me va bien. J’arrive à donner autant voire plus pour les autres que pour moi-même. Quand on a des leaders respectueux et reconnaissants comme c’est le cas, c’est encore plus facile à faire. J’espère aussi pouvoir décrocher une première victoire chez les pros lorsque je pourrai saisir les opportunités." Tesson rêve d'en faire de même.Ses trois victoires, sur la 2eme étape du Tour de Poitou-Charentes la saison dernière et lors de la 1ere étape des Boucles de la Mayenne et de la 2eme étape des 4 Jours de Dunkerque cette année, en attestent. Une belle pioche assurément pour Bernaudeau et TotalEnergies.