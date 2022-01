TotalEnergies : Des ambitions personnelles et collectives pour Sagan en 2022

Peter Sagan a rejoint à l’intersaison la formation TotalEnergies, avec laquelle il a signé un contrat de deux ans, après cinq saisons à pédaler pour l'équipe Bora-Hansgrohe. Une nouvelle aventure pour le Slovaque qui, à 31 ans, veut faire taire ses détracteurs qui le considèrent comme fini. Dans les colonnes du quotidien L’Equipe, le nouveau membre de la formation vendéenne, qui évolue dans la deuxième division mondiale, s’est exprimé sur ses ambitions pour cette année 2022 déjà rythmée par le coronavirus, à son grand désarroi. Alors qu’il devait se lancer avec son nouveau maillot sur le Tour de San Juan, initialement programmé du 30 janvier au 6 février, celui-ci a été annulé ce lundi. Le même jour, le sprinteur de renom a été testé positif au virus. « Je ne sais toujours pas où je vais démarrer ma saison. Comme je suis malade, je vais sûrement devoir retarder ma reprise. Cela va dépendre de comment je me sentirai », déplore Sagan.

Hisser TotalEnergies dans le World Tour

S’il souhaite réussir ce nouveau chapitre sur le plan personnel, avec dans le viseur « les classiques de printemps », celui qui a remporté le classement par points du dernier Giro désire également réussir 2022 sur le plan collectif. « J'ai bien conscience que l'équipe m'a recruté pour marquer des points, intégrer le World Tour. Je crois qu'on peut très bien réussir sur les classiques flandriennes car il y a déjà un bon groupe autour d'Anthony Turgis : Nicki Terpstra, Edwald Boasson Hagen, Adrien Petit et maintenant moi et mes coéquipiers de toujours, Oss, Bodnar... Surtout, il va falloir courir ensemble pour apprendre à se connaître », juge le champion de Slovaquie. En attendant, il devra prendre son mal en patience dans sa résidence à Monaco, où il est isolé. Peter Sagan a l’espoir de rejoindre ses coéquipiers le 13 janvier dans la province d’Alicante, en Espagne, où ils seront en stage de pré-saison.