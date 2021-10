TotalEnergies : Boasson Hagen prolonge jusqu’en 2023

Cabot et de la Parte prolongent aussi

Il a fêté ses 34 ans en mai et n’a plus gagné une course depuis 2019, mais Edvald Boasson Hagen ne compte pas prendre sa retraite, loin de là. Le Norvégien portera en effet toujours pour les deux prochaines saisons le maillot multicolore de TotalEnergies, où il est arrivé cette année. « Je suis très heureux de prolonger avec TotalEnergies !Mon principal objectif reste les classiques. Je ferai tout ce qui est en mon possible pour aider l’équipe à obtenir de grands résultats », a-t-il déclaré sur le site de son équipe.Cette saison, pour ses débuts au sein de l’équipe de Jean-René Bernaudeau, Edvald Boasson Hagen, ancien vainqueur de trois étapes du Tour de France et une du Giro, de Gand-Wevelgem et du Grand Prix de Plouay, a disputé 57 jours de course, mais il n’est rentré que trois fois dans le Top 10 : neuvième de la 2eme étape de l’Arctic Race of Norway en août, quatrième de la 3eme étape du Tour du Luxembourg en septembre et sixième du Tour de Vendée en octobre, pour sa dernière course de l’année.Par ailleurs, l’équipe TotalEnergies a également annoncé la prolongation jusqu’à la fin de la saison 2023 de Jérémy Cabot (30 ans, 5eme de la course en ligne et 7eme du contre-la-montre des championnats de France) et de l’Espagnol Victor de la Parte (35 ans, 18eme de Tirreno-Adriatico).