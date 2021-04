Total Direct Energie : Sicard contraint d’arrêter sa carrière

Un palmarès vierge depuis 2009 pour Sicard

Romain Sicard et le cyclisme professionnel, c’est fini ! Le coureur français de 33 ans est contraint d’arrêter sa carrière, comme il l’a annoncé ce vendredi dans un long message publié sur les réseaux sociaux. « Je n’ai plus le cœur à rouler, écrit-il. En effet, on m’a décelé une anomalie cardiaque qui va m’empêcher de pratiquer le sport à haut niveau et donc de poursuivre ma carrière de cycliste professionnel. Contraint de tourner une page de ma vie, tant ce sport m’a apporté durant ces 20 dernières années. Dernièrement, il a été mon métier mais avant tout il est resté une passion. Je dirais même qu’il a contribué à mon éducation tant il représente l’école de la vie.Merci à eux. Je ne remercierai aussi jamais assez ma compagne, ma famille, mes proches et un bon nombre de personnes qui m’ont accompagné tout au long de cette route plutôt montagneuse. C’est aussi avec une pointe de fierté que je raccroche le vélo. Certes, tout n’a pas toujours été parfait et facile, mais je suis fier d’avoir fait le vélo que j’aime en respectant mes valeurs et en gardant le plaisir comme principal moteur. Je pars sans regret. J’ai aussi eu le privilège de courir les plus belles courses pendant plusieurs années. C’est pour cette raison que je souhaiterais laisser un message à tous les jeunes qui aiment ce sport. Mon parcours est bien l’exemple qu’avec une bonne dose de travail et d’abnégation beaucoup de rêves sont permis. La passion ne s’éteint pas, je resterai certainement lié de près ou de loin au monde du vélo. La partie est donc terminée.Car la vie elle n’est pas un jeu. J’ai la chance d’avoir pu bénéficier du suivi mis en place par la FFC et de l’expertise des meilleurs cardiologues pour protéger ma santé. Une nouvelle expérience très particulière m’attend, un nouveau défi, celui de me réinventer. »Révélé aux yeux du grand public en 2009 lorsqu’il est devenu champion du monde espoirs devant Carlos Betancur, et a remporté le Tour de l’Avenir devant Tejay van Garderen, Romain Sicard n’a jamais vraiment confirmé les espoirs placés en lui. Après avoir débuté sa carrière professionnelle en 2009 chez Orbea, le Bayonnais a rejoint les Basques d’Euskaltel pour quatre saisons, avant de signer chez Europcar, devenu Total Direct Energie, dont il a donc porté les couleurs pendant sept ans. Mais depuis 2009, Romain Sicard n’a pas remporté la moindre course.