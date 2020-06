Total Direct Energie : Blessures sérieuses pour Niki Terpstra

Après une lourde chute à l’entraînement ce jour, notre leader Niki Terpstra a été transporté à l’hôpital. Malgré de sévères blessures, il est conscient et hors de danger. Toute l’équipe tient à lui apporter son soutien.

Courage Niki, nous pensons fort à toi 💙❤️



— Team Total Direct Energie (@TDE_ProCycling) June 16, 2020

Une chute provoquée par des oies ?

Verra-t-on Niki Terpstra en compétition en 2020 ? La question se pose à la suite d’une lourde chute subie par le coureur néerlandais ce mardi à l’occasion d’une séance d’entraînement qu’il partageait avec des amis sur les routes autour de Lelystad, au centre des Pays-Bas. Ayant heurté un rocher dans sa chute, le coureur de l’équipe Total Direct Energie a dû être transporté à l’hôpital par hélicoptère mais, selon son épouse via Instagram, il devrait se remettre de ses blessures. « Malheureusement, la mauvaise nouvelle est vraie. Niki a eu un accident grave aujourd'hui lors d'une séance d'entraînement à vélo, a déclaré Ramona Terpstra via Instagram. Il est à l'hôpital et devra rester ici quelques jours de plus. Il n'est pas en danger de mort, mais il aura besoin de temps pour se rétablir. »La chaîne néerlandaise NOS assure que cette chute de Niki Terpstra a eu lieu alors qu’il suivait un vélomoteur. Le vainqueur du Tour des Flandres 2018 a été contraint de faire un écart en raison de la présence d’oies sur la chaussée, ce qui l’a envoyé sur le bord de la route, contre un rocher. Selon cette source, le coureur de la formation Total Direct Energie souffrirait d’un collapsus pulmonaire, d’une commotion cérébrale mais également de fractures de plusieurs côtes et d’une clavicule. Des blessures qui viennent s’ajouter à la commotion cérébrale subie à la suite d’une chute sur le Tour des Flandres la saison passée avant d’être contraint à l’abandon sur le Tour de France en raison d’une fracture d’une omoplate lors de la 11eme étape. Place maintenant à une longue période de convalescence, et sans doute un retour à la compétition en 2021.