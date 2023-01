Tom Boonen évoque son retour en compétition !

Reverra-t-on prochainement Tom Boonen disputer un Paris-Roubaix ou un Tour des Flandres ? Eh bien non. Le quadruple vainqueur de la Reine des Classiques et le triple vainqueur du Ronde ne refera pas son apparition sur les routes qu'arpente le peloton professionnel à l'année. Le Belge, retraité depuis 2017, va laisser L'Enfer du Nord aux autres. Mais il pourrait bien faire vivre un supplice à d'autres concurrents, en compétition, comme il l'a indiqué à l'occasion du salon du vélo de Courtrai ce week-end.

Un retour en compétition pour Boonen, mais pas sur les routes classiques ?

L'ancien cycliste légendaire de la Quick-Step désirerait en effet remonter sur un deux-roues dans d'autres disciplines, comme le gravel, courses organisées dans un autre calendrier que celui de la route, et dont le premier championnat du monde en octobre 2022 a débouché sur la victoire de Gianni Vermeersch. "Je suis en train d’y réfléchir. J’ai encore quelques doutes mais j’ai une énorme envie de recommencer à courir. Je pense à des compétitions comme le Roc du Maroc ou des courses de gravel. Qui sait, je pourrais peut-être leur donner le tournis lors d’un tel championnat du monde. En tout cas, cette discipline grandit énormément et a un potentiel gigantesque. Je le comprends car cela renvoie à la nature même du cyclisme : la nature et la liberté."