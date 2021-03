Tirreno-Adriatico : Pogacar, un chrono pour préparer le Tour

"Pogacar : "Un bon entraînement pour les prochaines courses"

Le 19 septembre dernier, Tadej Pogacar écrivait une page de l’histoire du Tour de France, en endossant le maillot jaune à la veille de l’arrivée, à l’issue d’un contre-la-montre supersonique à La Planche des Belles Filles, alors que la victoire semblait promise à son compatriote Primoz Roglic. Mardi, le Slovène de 22 ans ne sera pas dans la peau du chasseur mais dans la peau du chassé lors du contre-la-montre de Tirreno-Adriatico. Leader de la course italienne avec une minute et quinze secondes sur Wout Van Aert, Pogacar semble disposer d’une avance assez confortable pour remporter la course à l’issue des dix kilomètres de chrono. Mais au-delà de la victoire finale, il espère se servir de ce contre-la-montre pour préparer le prochain Tour de France, où deux exercices solitaires seront au menu : entre Changé et Laval sur 27 kilomètres lors de la 5eme étape et entre Libourne et Saint-Emilion sur 31 kilomètres à la veille de l’arrivée.« J’espère faire un bon contre-la-montre, c’est très important car il y a des contre-la-montre dans presque toutes les courses cette année, a confié Pogacar après l’arrivée de l’étape de lundi. Il y en a deux sur le Tour de France, donc ce sera un bon entraînement pour les prochaines courses. On verra bien, il y a beaucoup de bons spécialistes du chrono sur ce Tirreno-Adriatico. Ce sera différent de celui du Tour des Emirats Arabes Unis (où il avait fini 4eme, avant de remporter la course cinq jours plus tard, ndlr), il y a plus de dos d’âne et de route en mauvais état.» Wout Van Aert, vice-champion du monde en titre de la discipline (derrière Filippo Ganna, l’immense favori du chrono de mardi) ne voit sans doute pas les choses de la même façon…