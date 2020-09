Mathieu van der Poel tient sa victoire d’étape sur Tirreno-Adriatico. Revenu sur la tête de course à 25km de l’arrivée, le petit-fils de Raymond Poulidor a su revenir sur Matteo Fabbro pour remporter en force la 7eme étape de « La Course des Deux Mers ».



Plus d’informations à suivre...