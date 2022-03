Tirreno -Adriatico (E6) : Pogacar imbattable !

💪 Le patron, c'est lui : Tadej Pogacar ne laisse aucune chance à la concurrence sur le Monte Carpegna, et fonce vers la victoire finale ! #TirrenoAdriatico



Bahrain-Victorious impressionne, Pinot retrouve la forme

Alaphilippe dans l'échappée du jour

WORLD TOUR / TIRRENO-ADRIATICO

Classement de la 6eme étape (Apecchio - Carpegna, 215km) - Samedi 12 mars 2022

Thibaut Pinot (FRA/Groupama-FDJJ) à 1'49

Classement général après 6 étapes (sur 7)



Thibaut Pinot (FRA/Groupama-FDJJ) à 3'37

Primoz Roglic est le plus fort de Paris-Nice et Tadej Pogacar est le plus de Tirreno-Adriatico. Cela ne fait aucun doute. Les deux coureurs slovènes se répondent d’exploit en exploit, et deux heures après la victoire de Roglic au Turini, le double vainqueur du Tour de France s’est imposé dans l’étape-reine de l’autre course World Tour au programme de la semaine.Contrairement à Enric Mas, il n’a pas chuté dans la descente, et il a pu aller s’offrir une nouvelle victoire, la 36eme de sa carrière et déjà sa sixième de la saison. A une semaine de Milan – San Remo, Tadej Pogacar s'avance plus que jamais en favori du premier Monument de la saison.Annoncé comme son principal rival de la semaine, Remco Evenepoel a craqué dès la première montée de Monte Carpegna et disparait du Top 10 au classement général. Au contraire, Jonas Vingegaard, deuxième de l’étape et du général, s’affirme comme un sérieux client, mais avec 1’52 de retard avant la dernière étape, il n’a quasiment pas d’espoir de victoire finale, sauf en cas d’accident pour Pogacar.Thibaut Pinot a également réussi à terminer avec les meilleurs poursuivants, et il s’offre une belle remontée de onze places au classement général pour se retrouver huitième. Encourageant pour la suite de la saison !Un autre Français s’était montré en début d’étape, en la personne du champion du monde Julian Alaphilippe, membre de l’échappée du jour en compagnie de huit autres coureurs, comme Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën), Alex Aranburu (Movistar) ou Quinn Simmons (Trek-Segafredo). Ils ont compté jusqu’à cinq minutes d’avance mais au fil des côtes, l’échappée a perdu des membres,Dimanche, les coureurs disputeront une boucle de 159 kilomètres autour de San Benedetto del Tronto, avec une première partie accidentée pour commencer et 80 kilomètres plats pour finir, en bord de mer.2- Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma) à 1'033- Mikel Landa (ESP/Bahreïn-Victorious) à 1'034- Richie Porte (AUS/Ineos Grenadiers) à 1'345- Damiano Caruso (ITA/Bahrain-Victorious) à 1'496- Jai Hindley (AUS/Bora-Hansgrohe) à 1'497-8- Giulio Ciccone (ITA/Trek-Segafredo) à 2'239- Pello Bilbao (ESP/Bahrain-Victorious) à 2'2310- Thymen Arensman (PBS/DSM) à 2'23...2- Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma) à 1'523- Mikel Landa (ESP/Bahreïn-Victorious) à 2'334- Richie Porte (AUS/Ineos Grenadiers) à 2'445- Jai Hindley (AUS/Bora Hansgrohe) à 3'056- Thymen Arensman (PBS/DSM) à 3'167- Damiano Caruso (ITA/Bahrain-Victorious) à 3'208-9- Pello Bilbao (ESP/Bahrain-Victorious) à 3'5110- Giulio Ciccone (ITA/Trek-Segafredo) à 3'51...