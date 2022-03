Tirreno-Adriatico (E5) : Barguil gagne en solitaire, Pogacar toujours leader

Le groupe Pogacar se trompe de route !



La journée exceptionnelle des Bleus continue !! 💙🤍❤️



En solitaire, Warren Barguil remporte la 5e étape de #TirrenoAdriatico ! 🙌#LesRP pic.twitter.com/ZnyUXrVvGt

— Eurosport France (@Eurosport_FR) March 11, 2022

WORLD TOUR / TIRRENO-ADRIATICO

Classement de la 5eme étape (Sefro - Fermo, 155km) - Vendredi 11 mars 2022

1- Warren Barguil (FRA/Arkea-Samsic) en 3h39'53

Classement général après 5 étapes (sur 7)



Benjamin Thomas (FRA/Cofidis) à 1'28

Quel vendredi de rêve pour le cyclisme français ! Les deux étapes du jour des deux courses World Tour au programme de la semaine ont été remportées par des coureurs tricolores ! Quelques minutes après Mathieu Burgaudeau sur la 6eme étape de Paris-Nice, c'est en effet Warren Barguil qui a triomphé sur la 5eme étape de Tirreno-Adriatico, la course jumelle, qui se déroule en Italie. Le grimpeur d'Arkéa-Samsic s'est imposé en solitaire à Fermo, dans la région des Marches, après une journée passée à l'avant. Le Breton était membre de l'échappée du jour, qui comptait douze coureurs (dont son coéquipier Clément Russo, mais aussi Nelson Oliveira, Benjamin Thomas ou Jhonatan Restrepo) et qui a mis beaucoup de temps à se former. Les douze hommes ont compté jusqu'à quatre minutes d'avance, et Benjamin Thomas, meilleur Français au classement général, s'est même retrouvé leader virtuel. Barguil a tenté une première accélération à 21 kilomètres de l'arrivée, bien aidé par Russo. Mais l'échappée s'est reformée un peu plus tard, avec seulement dix coureurs.Et alors que derrière, Remco Evenepoel attaquait dans le peloton des favoris, suivi par Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, le trio s'est trompé de direction et a perdu de précieuses secondes, alors qu'il était revenu à moins d'une minute des échappés. Finalement, à quatre kilomètres de l'arrivée, Barguil en a remis une au pied de l'ascension finale, et cette fois, personne n'a pu le suivre.Il décroche ainsi la septième victoire de sa carrière, la troisième en World Tour (après les deux étapes du Tour de France 2017), et la première depuis août dernier. Quelle journée ! Arrivé 26 secondes derrière avec Vingegaard et Evenepoel, Tadej Pogacar conserve le maillot bleu de leader avec neuf secondes d'avance sur le Belge. Samedi, le profil sera encore plus difficile, avec deux cols hors catégorie dans les 35 derniers kilomètres.2- Xandro Meurisse (BEL/Alpecin-Fenix) à 10"3- Simone Velasco (ITA/Astana Qazaqstan) à 14"4- Nelson Oliveira (POR/Movistar) à 15"5- Richie Porte (AUS/Ineos Grenadiers) à 26"6- Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates) à 28"7- Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma) à 28"8- Enric Mas (ESP/Movistar) à 28"9- Remco Evenepoel (BEL/Quick-Step Alpha Vinyl) à 28310- Jai Hindley (AUS/Bora Hansgrohe) à 28"...2- Remco Evenepoel (BEL/Quick-Step Alpha Vinyl) à 9"3- Thymen Arensman (PBS/DSM) à 43"4- Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma) à 45"5- Miguel Angel Lopez (COL/Astana Qazaqstan) à 1'006- Richie Porte (AUS/Ineos Grenadiers) à 1'007- Tao Geoghegan Hart (GBR/Ineos Grenadiers) à 1'028- Jai Hindley (AUS/Bora Hansgrohe) à 1'069- Enric Mas (ESP/Movistar) à 1'1110- Wilco Kelderman (PBS/Bora-Hansgrohe) à 1'14...17-...