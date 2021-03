Tirreno-Adriatico (E4) : Victoire d'étape et maillot de leader pour Tadej Pogacar

Après Primoz Roglic sur Paris-Nice, Tadej Pogacar a été à l’honneur sur Tirreno-Adriatico ! Le vainqueur du dernier Tour de France a profité de l’étape reine, disputée sur 148 kilomètres entre Terni et le sommet de Prati di Tivo pour prendre le pouvoir sur la « course des deux mers ». Une 4eme étape qui est parti très fort avec un duo composé de Mattia Bais et Mads Würtz Schmidt qui a pris la poudre d’escampette dès le kilomètre zéro passé par le peloton. Dans la foulée, Benjamin Thomas et Emil Vinjebo sont partis en contre mais seul le Français a pu faire la jonction dans un premier temps. Le Danois de la formation Qhubeka-Assos a profité du retour de Marco Canola pour retrouver de l’allant et former après 19 kilomètres de course la grande échappée de cette étape. Le peloton, sur un train de sénateur avant les trois difficultés au programme, a laissé jusqu’à neuf minutes aux échappée. C’est alors que la formation UAE Team Emirates a pris les commandes du peloton pour réduire l’écart.

Würtz Schmidt a tout tenté

L’échappée a mené grand train mais la montée du Passo Capannelle a fait un début de sélection avec Emil Vinjebo et Marco Canola qui n’ont pas été en mesure de suivre le rythme. Benjamin Thomas, Mattia Bais et Mads Würtz Schmidt ont alors continué leur effort dans une descente menée à vive allure par l’équipe UAE Team Emirates. Dès le pied de Prati di Tivo (14,6km à 7%), le Danois s’est isolé en tête de la course, avec une marge de trois minutes sur l’avant-garde du peloton. Mais les offensives successives entre les cadors du peloton ont très vite mis fin aux espoirs du coureur de l’équipe Israel Start-Up Nation. Après Giulio Ciccone, dont l’attaque a mis en difficulté Thibaut Pinot et Ilnur Zakarin, Egan Bernal a tenté sa chance à un peu moins de huit kilomètres de l’arrivée. Le Colombien a allumé la mèche avant que son coéquipier Geraint Thomas ne prenne le relais avec João Almeida. Mais le plus fort dans cette montée finale, c’était bien Tadej Pogacar.

Pogacar en impose, Alaphilippe n’a pas suivi

En effet, à un peu moins de six kilomètres du sommet et de la ligne d’arrivée, le leader de l’équipe UAE Team Emirates a pris ses responsabilités et n’a pas eu le moindre égard pour Mads Würtz Schmidt. Les contres se sont multipliés au sein du petit groupe concentré autour de Wout Van Aert. Simon Yates a été le premier à accélérer suivi par Sergio Higuita et Egan Bernal mais le coureur de la formation Ineos Grenadiers a présumé de ses forces, ne pouvant pas suivre le rythme avant d’être décroché par le groupe des favoris. Sur la ligne d’arrivée, Tadej Pogacar s’impose avec six secondes d’avance sur Simon Yates quand Sergio Higuita termine troisième à 29 secondes, avec Mikel Landa dans la roue et Nairo Quintana juste derrière. Wout Van Aert, neuvième de l’étape à 45 secondes, cède son maillot bleu de leader à Tadej Pogacar pour 35 secondes. Julian Alaphilippe, lâché dans le final, a perdu près de deux minutes et pointe désormais à la 14eme place du classement général de Tirreno-Adriatico. Romain Bardet, 13eme de l’étape, passe premier Français au général avec la 12eme position à un peu moins d’une minute et demie de Tadej Pogacar.



CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TIRRENO-ADRIATICO

4eme étape - Terni-Prati di Tivo (148km) - Samedi 13 mars 2021

1- Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) en 3h51’ 24’’

2- Simon Yates (GBR/BikeExchange) à 6’’

3- Sergio Higuita (COL/Education First-Nippo) à 29’’

4- Mikel Landa (ESP/Bahrain Victorious) à 29’’

5- Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) à 31’’

6- João Almeida (POR/Deceuninck-Quick Step) à 35’’

7- Matteo Fabbro (ITA/Bora-Hansgrohe) à 42’’

8- Simon Carr (GBR/Education First-Nippo) à 42’’

9- Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma) à 45’’

10- Jakob Fuglsang (DAN/Astana-Premier Tech) à 45’’

...

13- Romain Bardet (FRA/DSM) à 1’17’’

...



Classement général après 4 étapes (sur 7)

1- Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) en 17h53’21’’

2- Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma) à 35’’

3- Sergio Higuita (COL/Education First-Nippo) à 35’’

4- Mikel Landa (ESP/Bahrain Victorious) à 38’’

5- Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) à 41’’

6- João Almeida (POR/Deceuninck-Quick Step) à 45’’

7- Jakob Fuglsang (DAN/Astana-Premier Tech) à 55’’

8- Simon Carr (GBR/Education First-Nippo) à 1’03’’

9- Matteo Fabbro (ITA/Bora-Hansgrohe) à 1’12’’

10- Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) à 1’25’’

...

12- Romain Bardet (FRA/DSM) à 1’27’’

...