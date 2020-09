Tirreno-Adriatico (E4) : Victoire à Cascia pour Lucas Hamilton, le maillot de leader conservé par Michael Woods

Lucas Hamilton a signé une des plus belles victoires de sa jeune carrière. Le coureur de la formation Mitchelton-Scott, âgé de 24 ans, a remporté la 4eme étape de Tirreno-Adriatico, disputée sur un parcours exigeant de 194km entre Terni et Cascia. Avec 133km d’un terrain propice aux échappées, de nombreuses tentatives ont secoué le peloton. Un premier groupe de cinq coureurs, parmi lesquels faisait partie Anthony Roux, a tenté sa chance après une trentaine de kilomètres mais le peloton a vite mis fin à cette tentative. Environ 20 kilomètres plus loin, un autre groupe de cinq coureurs a accéléré pour former avec six autres fuyards, dont Michael Matthews, le bon coup de cette 4eme étape. Ce groupe a mené l’allure jusqu’au pied de la Forca di Gualdo (10,1km à 7,5%), première des trois difficultés au programme des 60 derniers kilomètres du parcours. Le premier à passer à l’attaque dans l’échappée a été Mathias Fränk, qui a vu Hector Carretero et Michael Matthews prendre sa roue.

Hamilton a brillé en descente

Un trio qui est resté aux avant-postes jusqu’au sommet du Rifugio Perugia (3,5km à 6,7%), une montée dans laquelle Louis Meintjes et Rui Alberto Faria da Costa ont secoué le peloton, réduit à sa plus simple expression par la pente. Mais ces offensives ont été réduites à néant à quinze kilomètres de l’arrivée avec un peloton groupé qui a attaqué les pentes de l’Ospedaletto (5,1km à 7,1%). Simon Yates a tenté sa chance en solitaire mais Aleksandr Vlasov, Rafal Majka, Geraint Thomas et le porteur du maillot de leader Michael Woods ont pu suivre le Britannique. La descente, qui a mené les coureurs directement vers la ligne d’arrivée, a vu un duo composé de Fausto Masnada et Lucas Hamilton se détacher irrémédiablement. Avec une dizaine de secondes d’avance sur le groupe des favoris, les deux coureurs se sont affrontés pour la victoire d’étape mais c’est bien l’Australien qui a eu le dernier mot. Troisième de l’étape, Michael Woods se maintient en tête du classement général avec une marge de neuf secondes sur Rafal Majka et de 18 secondes sur Fausto Masnada, qui monte sur le podium.



CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TIRRENO-ADRIATICO

4eme étape - Terni-Cascia (194km) - Jeudi 10 septembre 2020

1- Lucas Hamilton (AUS/Mitchelton-Scott) en 4h46’22’’

2- Fausto Masnada (ITA/Deceuninck-Quick Step) mt

3- Michael Woods (CAN/EF) à 10’’

4- Aleksandr Vlasov (RUS/Astana) à 10’’

5- Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) à 10’’

6- Wilco Kelderman (PBS/Sunweb) à 10’’

7- Jack Haig (AUS/Mitchelton-Scott) à 10’’

8- Rafal Majka (POL/Bora-Hansgrohe) à 10’’

9- James Knox (GBR/Deceuninck-Quick Step) à 10’’

10- Simon Yates (GBR/Mitchelton-Scott) à 10’’

...



Classement général après 4 étapes (sur 8)

1- Michael Woods (CAN/EF) en 18h05’52’’

2- Rafal Majka (POL/Bora-Hansgrohe) à 9’’

3- Fausto Masnada (ITA/Deceuninck-Quick Step) à 18’’

4- Lucas Hamilton (AUS/Mitchelton-Scott) à 27’’

5- Wilco Kelderman (PBS/Sunweb) à 30’’

6- Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) à 34’’

7- Simon Yates (GBR/Mitchelton-Scott) à 34’’

8- Aleksandr Vlasov (RUS/Astana) à 34’’

9- Jack Haig (AUS/Mitchelton-Scott) à 47’’

10- James Knox (GBR/Deceuninck-Quick Step) à 47’’

...