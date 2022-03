Tirreno-Adriatico (E4) : Pogacar prend le pouvoir !

Déjà 35 victoires pour Pogacar !



La puissance de Tadej Pogacar ! Le Slovène s'est envolé dans les derniers mètres pour remporter la 3e étape de #TirrenoAdriatico et s'emparer du maillot de leader ! #LesRP pic.twitter.com/18hb8W24WW

— Eurosport France (@Eurosport_FR) March 10, 2022

WORLD TOUR / TIRRENO-ADRIATICO

Classement de la 4eme étape (Cascata delle Marmore - Bellante, 202km) - Jeudi 10 mars 2022

Victor Lafay (FRA/Cofidis) à 2"

Classement général après 4 étapes (sur 7)



Benjamin Thomas (FRA/Cofidis) à 1'08

Quelle belle journée pour UAE Emirates et le cyclisme slovène ! Pendant que Brandon McNulty remportait l’étape du jour et que Primoz Roglic endossait le maillot jaune sur Paris-Nice, Tadej Pogacar faisait coup double sur Tirreno-Adriatico, du l’autre côté des Alpes, en gagnant la 4eme étape pour prendre la tête du classement général. Après un contre-la-montre et deux étapes réservées aux sprinteurs, la route s’élevait ce jeudi, avec un circuit final et trois ascensions au programme du côté de Bellante, dans les Abruzzes. Et c’est Tadej Pogacar qui s’est montré le plus fort.Deux secondes qui lui permettent de prendre la tête du classement général, l’ancien leader Filippo Ganna ayant fini à 25 secondes du Slovène. Pogacar compte désormais neuf secondes d’avance sur Evenepoel, annoncé comme son rival principal de la semaine, et tout reste donc possible d’ici dimanche.Cette 4eme étape a été marquée par la longue échappée de dix coureurs, dont Warren Barguil, Lilian Calmejane, Diego Rosa, Jonathan Caicedo ou encore Quinn Simmons. Ce dernier a décidé d’accélérer lors de la première ascension de Bellante, à 60 kilomètres de la fin, et personne n'a pu le suivre. Le coureur Trek-Segafredo a bien cru à la victoire, mais à onze kilomètres de la fin, il a été repris par Valentin Ferron.Romain Bardet, Damiano Caruso, Miguel Angel Lopez, Marc Soler ou encore Remco Evenepoel ont tous tenté leur chance, mais à la fin, c’est bien Tadej Pogacar qui a montré qu’il était le plus fort et est allé décrocher la 35eme victoire de sa carrière (à 23 ans !), la cinquième cette saison. Vendredi, la 5eme étape aura un profil similaire, avec une nouvelle arrivée au sommet. Pour un nouveau numéro de Pogacar ?2- Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma) à 2"3-4- Remco Evenepoel (BEL/Quick-Step Alpha Vinyl) à 2"5- Giulio Ciccone (ITA/Trek-Segafredo) à 5"6- Tao Geoghegan Hart (GBR/Ineos Grenadiers) à 5"7- Enric Mas (ESP/Movistar) à 5"8- Wilco Kelderman (PBS/Bora-Hansgrohe) à 5"9- Mikel Landa (ESP/Bahrain-Victorious) à 5"10- Jai Hindley (AUS/Bora-Hansgrohe) à 5"...Remco Evenepoel (BEL/Quick-Step Alpha Vinyl) à 9"3- Filippo Ganna (ITA/Ineos Grenadiers) à 21"4- Thymen Arensman (PBS/DSM) à 36"5- Tao Geoghegan Hart (GBR/Ineos Grenadiers) à 43"6- Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma) à 43"7- Miguel Angel Lopez (COL/Astana Qazaqstan) à 50"8- Marc Soler (ESP/UAE Emirates) à 56"9- Richie Porte (AUS/Ineos Grenadiers) à 1'0210- Wilco Kelderman (PBS/Bora-Hansgrohe) à 1'01...12-...