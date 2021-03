Tirreno-Adriatico (E3) : Victoire en costaud pour Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel voulait sa part du gâteau. Alors que ses rivaux Wout Van Aert et Julian Alaphilippe se sont signalés à l’occasion des deux premières étapes de Tirreno-Adriatico, le coureur de la formation Alpecin-Fenix a répondu en costaud à Gualdo Tadino. Une étape longue de 219 kilomètres au départ de Monticiano qui a très vite vu un groupe de cinq coureurs prendre le large. Mark Padun, Davide Bais, Tobias Ludwigsson, Guillaume Boivin et Niki Terpstra ont vu le peloton laisser faire et l’écart a très vite pris d’importantes proportions. Après onze kilomètres de course, les cinq coureurs comptaient déjà six minutes d’avance avec un maximum qui a approché les neuf minutes à 150 kilomètres de l’arrivée. Alors que l’équipe Jumbo-Visma a mené un train de sénateur à la tête du peloton, la donne a changé à un peu plus de 100 kilomètres de l’arrivée avec la formation Arkéa-Samsic qui a mandaté Laurent Pichon et Lukasz Owsian pour accélérer.

Les échappés ont longtemps résisté

Ce qui a alors motivé l’équipe Deceuninck-Quick Step de placer Kasper Asgreen à la tête du peloton pour, à son tour, accélérer l’allure du peloton avant qu’Alpecin-Fenix n’ajoute ses forces. Le résultat a été radical au niveau de l’écart de l’échappée, qui est très vite redescendu sous les six minutes. Un moment qui a également vu Caleb Ewan être distancé avec l’abandon du sprinteur australien de l’équipe Lotto-Soudal qui a ensuite été officialisé. La montée du Poggio della Croce, principale difficulté du jour a permis à Robert Gesink et à l’équipe Jumbo-Visma de reprendre le contrôle de l’allure du peloton avec un écart qui est de nouveau reparti à la baisse. Une fois cette difficulté passée, Kasper Asgreen et Stefan Küng ont mis leurs qualités de rouleur au service de leurs leaders. Devant, les échappés ont résisté autant qu’ils ont pu mais les efforts conjugués de Guillaume Boivin en tête de la course et de ses coéquipiers de l’équipe Israel Start-Up Nation pour couper l’effort du peloton n’ont pas fonctionné.

Van der Poel est allé chercher la victoire

Alors que le peloton a été secoué par une chute, avec notamment Daniel Oss et Eduardo Sepulveda concernés, à un peu moins de quatre kilomètres de l’arrivée, la jonction a été faite à moins de trois kilomètres du but. Avec un final en montée favorable aux qualités de Wout Van Aert, l’équipe Jumbo-Visma s’est mise en ordre de marche avec Timo Roosen pour imposer le tempo. Toutefois, Zdenek Stybar a tenté sa chance en solitaire pour l’équipe Deceuninck-Quick Step... sans résultat pour le Tchèque qui a été absorbé et n’a pas pu éviter un sprint. Dans cet exercice, Mathieu van der Poel a fait parler sa puissance pour s’imposer juste devant Wout Van Aert et Davide Ballerini. Le petit-fils de Raymond Poulidor confirme son succès des Strade Bianche alors que son rival belge conserve son maillot bleu de leader de l’épreuve. Hugo Hofstetter termine premier Français de cette étape avec la 10eme place quand Julian Alaphilippe laisse la deuxième place du classement général à Mathieu van der Poel au jeu des bonifications.



CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TIRRENO-ADRIATICO

3eme étape - Monticiano-Gualdo Tadino (219km) - Vendredi 12 mars 2021

1- Mathieu van der Poel (PBS/Alpecin-Fenix) en 5h24’18’’

2- Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma) mt

3- Davide Ballerini (ITA/Deceuninck-Quick Step) mt

4- Sergio Higuita (COL/Education First-Nippo) mt

5- Greg Van Avermaet (BEL/AG2R-Citroën) mt

6- Jasper De Buyst (BEL/Lotto-Soudal) mt

7- Ivan Garcia Cortina (ESP/Movistar) mt

8- Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) mt

9- Gonzalo Serrano (ESP/Movistar) mt

10- Hugo Hofstetter (FRA/Israel Start-Up Nation) mt

...



Classement général après 3 étapes (sur 7)

1- Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma) en 14h01’47’’

2- Mathieu van der Poel (PBS/Alpecin-Fenix) à 4’’

3- Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck-Quick Step) à 10’’

4- Mikel Landa (ESP/Bahrain Victorious) à 19’’

5- Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) à 20’’

6- Robert Stannard (AUS/BikeExchange) à 20’’

7- João Almeida (POR/Deceuninck-Quick Step) à 20’’

8- Sergio Higuita (COL/Education First-Nippo) à 20’’

9- Jasper De Buyst (BEL/Lotto-Soudam) à 20’’

10- Patrick Konrad (AUT/Bora-Hansgrohe) à 20’’

...