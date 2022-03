Tirreno-Adriatico (E2) : Merlier s'impose au sprint, Ganna toujours leader

Ganna toujours leader

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TIRRENO-ADRIATICO

2eme étape - Camaiore-Sovicille (219 km) - Mardi 8 mars 2022



12- Julien Simon (FRA/TotalEnergies) mt

11- Benjamin Thomas (FRA/Cofidis) à 42”



Comme annoncé la veille par le premier leader Filippo Ganna, vainqueur lundi du contre-la-montre inaugural, la 2eme étape de Tirreno-Adriatico s'est décidée au sprint. Et à ce jeu,Peter Sagan, premier à lancer le sprint, aux 300 mètres, semblait pourtant avoir pris l'avantage dans un premier temps. Mais c'était sans compter sur la puissance de Merlier, venu tranquillement déborder sur sa gauche l'emblématique sprinteur slovaque, qui défend désormais les couleurs de l'équipe française TotalEnergies.Le triple champion du monde a finalement dû se contenter de la quatrième place, derrière un Merlier intouchable lors de ce sprint mais également derrière le Néerlandais Olav Kooij (Jumbo-Visma) et l'Australien Kaden Groves (BikeExchange-Jayco), respectivement deuxième et troisième et tout près tous les deux de la faute.à l'issue de ce sprint massif qui a vu cinq de ses compatriotes terminer dans le Top 10 et Julien Simon (TotalEnergies), 11eme, terminer premier Français. Le champion du monde du contre-la-montre possède désormais onze secondes d'avance sur son dauphin Remco Evenepoel (Quick Steph Alpha Vinyl).2- Olav Kooij (PBS/Jumbo-Visma) mt3- Kaden Groves (AUS/BikeExchange-Jayco) mt4- Peter Sagan (SLQ/TotalEnergies) mt5- Simone Consonni (ITA/Cofidis) mt6- Phil Bauhaus (ALL/Bahrain-Victorious) mt7- Davide Ballerini (ITA/Quick-Step Alpha Vinyl) mt8- Giacomo Nizzolo (ITA/Israel-Premier Tech) mt9- Jacopo Guarnieri (ITA/Groupama-FDJ) mt10- Andrea Vendrame (ITA/AG2R Citroën Team) mt...2- Remco Evenepoel (BEL/Quick Steph Alpha Vinyl), à 11”3- Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) à 17”4- Kasper Asgreen (DAN/Quick Step Alpha Vinyl) à 24”5- Alex Dowsett (GBR/Israel-Premier Tech) à 25”6- Thymen Arensman (PBS/DSM) à 28”7- Tobias Ludvigsson (SUE/Groupama-FDJ) à 32”8- Jos Van Emden (PBS/Jumbo-Visma) à 33”9- Matteo Sobrero (ITA/BikeExchange-Jayco) à 39”10- Lawson Craddock (USA/BikeExchange-Jayco) mt