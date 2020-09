Tirreno Adriatico (E2) : Le doublé pour Ackermann !

Pas de problèmes pour les leaders

TIRENO ADRIATICO

Classement de la 2eme étape (Camaiore - Follonica, 201km) - Mardi 8 septembre 2020

Lorrenzo Manzin (FRA/Total Direct Energie) mt

Classement général (après 2 étapes sur 8)

Lorrenzo Manzin (FRA/Total Direct Energie) à 20"

Absent du Tour de France, où Peter Sagan lui a été préféré pour les sprints au sein de l'équipe Bora-Hansgrohe, Pascal Ackermann brille de l'autre côté des Alpes ! Le sprinteur allemand a remporté sa deuxième étape en deux jours sur Tirreno-Adriatico ce mardi à Follonica en Toscane.(comme lors de la 1ere étape) et Rick Zabel pour quelques centimètres. Il décroche donc sa sixième victoire de la saison, après la Classique d’Almeria et une étape du Tour des Emirats en février, deux étapes du Sibiu Tour en juillet, et donc la 1ere étape de Tirreno-Adriatico lundi.Cette étape a été marquée par la longue échappée des Italiens Nicola Bagioli (Androni Giocattoli), Umberto Orsini (Bardiani CSF), Marco Canola (Gazprom-Rusvelo) et Edoardo Zardini (Vini Zabu-KTM). Orsini a tenté d'y allé seul à 25 kilomètres de l'arrivée, mais il a été repris par le peloton dix kilomètres plus tard. Pascal Ackermann conserve le maillot de leader, à l'issue de cette étape où les grands noms (Froome, Thomas, S.Yates, Nibali, Van der Poel...) n' ont pas connu de difficulté.2- Fernando Gaviria (COL/UAE Emirates) mt3- Rick Zabel (ALL/Israel Start-Up Nation) mt4- Davide Ballerini (ITA/Deceuninck-Quick Step) mt5- Tim Merlier (BEL/Alpecin-Fenix) mt...7-...2- Fernando Gaviria (COL/UAE Emirates) à 8"3- Magnus Cort (DAN/Education First) à 16"4- Rick Zabel (ALL/Israel Start-Up Nation) à 16"5- Davide Cimolai (ITA/Israel Start-Up Nation) à 20"...6-...