Tirreno-Adriatico (E1) : Ackermann s'impose au sprint

Seigle huitième



TIRRENO-ADRIATICO

Classement de la 1er étape (Lido di Camaiore - Lido di Camaiore, 133km) - Lundi 7 septembre 2020

Romain Seigle (FRA/Groupama-FDJ) mt

Classement général (après 1 étape sur 8)

Romain Seigle (FRA/Groupama-FDJ) à 10"

Se déroulant traditionnellement au mois de mars, presqu’en même temps que Paris-Nice, Tirreno-Adriatico avait été reporté en raison de la pandémie de coronavirus. Refonte du calendrier World Tour oblige, la « course des deux mers » a finalement lieu cette semaine, en plein Tour de France. Au départ, on retrouve malgré tout certains grands noms du cyclisme,, qui préparent le Giro (3-25 octobre) ou la Vuelta (20 octobre – 8 novembre). Ce lundi, la première étape consistait en deux boucles autour de Lido Di Camiore, en Toscane. Comme attendue, elle s’est disputée au sprint, et la victoire est revenue à l’Allemand Pascal Ackermann.Le sprinteur allemand de Bora-Hansgrohe est passé par un trou de souris, tout près des barrières, pour venir coiffer sur la ligne le Colombien Fernando Gaviria (UAE Emirates). Il s'agit de sa cinquième victoire de la saison, après la Classique d'Almeria et une étape du Tour des Emirats en février et deux étapes du Sibiu Tour en juillet. Premier Français, Romain Seigle (Groupama-FDJ) a pris la 8eme place, alors qu’une chute dans les derniers hectomètres a coupé le peloton en deux.Mardi, l’étape conduira les coureur de Camaiore à Follonica, toujours en Toscane et en bord de mer, sur 198 kilomètres relativement plats.2- Fernando Gaviria (COL/UAE Emirates) mt3- Magnus Cort (DAN/Education First) mt4- Szymon Sajnok (POL/CCC) mt5- Davide Cimolai (ITA/Israel Start-Up Nation) mt...8-...2- Fernando Gaviria (COL/UAE Emirates) à 4"3- Magnus Cort (DAN/Education First) ) 6"4- Szymon Sajnok (POL/CCC) à 10"5- Davide Cimolai (ITA/Israel Start-Up Nation) à 10"...8-...