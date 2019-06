Teuns coiffe les Français

Dylan Teuns plus fort que les Français. Le Belge a remporté la deuxième étape du Critérium du Dauphiné, ce lundi à Craponne-sur-Arzon. Échappé avec Guillaume Martin, le Belge a coiffé le Tricolore, qui avait lancé le sprint, d'un souffle sur la ligne d'arrivée. Les deux hommes ont résisté au retour des favoris sur le parcours vallonné de 180 kilomètres avec plusieurs difficultés.

Très offensif, Thibaut Pinot a dynamité la course en passant à l'attaque dans la côte de Saint-Victor sur Arlanc, à 18 kilomètres de l'arrivée. Le représentant Groupama-FDJ a scindé en deux le groupe des cadors. Le Tricolore a finalement échoué à une vingtaine de secondes des deux hommes de tête. Il a terminé, entre-autres, avec Christopher Froome, Nairo Quintana et Adam Yates mais a distancé notamment Romain Bardet et Dan Martin. A l'attaque dès le début de la journée, Julian Alaphilippe a été décroché dans le final de cette étape qui a vu l'abandon de Nacer Bouhanni.

"J'ai dû attendre 24 mois avant de gagner à nouveau, pouvait savourer Teuns au micro France 3. C'est une très belle victoire, je suis super heureux. C'était une étape incroyable avec une grosse échappée et un gros rythme dans le peloton. J'ai vu qu'il y avait de la fatigue et j'ai suivi ceux qui partaient avant de faire la différence dans la dernière côte. Martin était un bon compagnon d'échappé, j'ai eu de la chance de l'avoir avec moi. A la fin, c'était d'homme à homme." Le coureur de l'équipe Bahrain-Merida fait coup double en prenant la tête du classement général devant son compagnon de route. "Le maillot jaune, c'est un rêve qui devient réalité", pouvait conclure le grand gagnant du jour.