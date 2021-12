Actuellement dans l'escouade sud-africaine Qhubeka NextHash, Sergio Henao a de sérieux doutes quant à la saison prochaine. En quête d'un nouveau sponsor, le directeur sportif Douglas Ryder conserve l'espoir de bâtir une nouvelle équipe bien que cela semble peu probable. Sa formation actuelle a définitivement perdu sa place au sein du World Tour et plusieurs coureurs ont déjà trouvé un nouveau point de chute afin de ne pas se trouver sur le bord de la route en 2022. En revanche, certains demeurent dubitatifs quant à leur avenir professionnel.



Domenico Pozzovivo a encore affirmé quelques jours auparavant qu'il avait de sérieux doutes à 39 ans de poursuivre sa carrière si l'aventure prenait fin et qu'aucune écurie ne l'enrôlait. Ce mardi, un autre vieux routier, Sergio Henao évoque le même scénario. A 34 ans, le Colombien y croit mais il demeure pessimiste quant à la survie de sa formation actuelle. "J'attends, gardant espoir. Au dernier moment pourrait surgir une solution (...) Si cela reste comme ça, je pense que ce sera alors la fin de ma carrière comme coureur professionnel et qu'il sera l'heure de passer à une autre étape de ma vie" a-t-il déclaré ce lundi à Teleantioquia, une chaîne régionale colombienne.

Un grimpeur au CV honorable

Un clap de fin précipité car l'apparition d'une autre alternative semble peu probable aux yeux de tout le monde. "Je ne vois pas d'autre option, j'espère que l'équipe continuera. Sinon ce sera la fin de ma carrière professionnelle" a conclu le double champion national de Colombie. Avant de tirer sa révérence, il aura toutefois remporté l'édition 2017 de Paris-Nice. Bien qu'il n'a remporté aucun grand Tour, il fut l'un des principaux généraux de Chris Froome lors de ses triomphes en 2016 et en 2017, principalement durant les étapes de montagne où il a ouvert la route au Britannique qui s'était envolé vers ses 3eme et 4eme Grande Boucle.