Tatarusanu, juste une doublure ?

Officiellement, et surtout pour le moment, c'est pour former un duo. Mais Ciprian Tatarusanu, le gardien roumain du FC Nantes, arrive-t-il vraiment à Lyon pour n'être qu'un n°2 ? "Il apportera toute son expérience à l'Olympique Lyonnais au côté d'Anthony Lopes", écrivent ainsi les Gones, qui viennent donc d'officialiser l'arrivée au club de Tatarusanu pour un contrat de trois ans.

Mais la situation d'Anthony Lopes, qui ne dispose plus que d'un an de contrat, continue donc de prêter à confusion. On se réfère encore à ses propos du mois dernier, sur RMC Sport: "Je ne sais pas ce qu’il se passe, c'est entre les mains du président. Mon dossier est sur son bureau depuis décembre, au moins... Rien n’a avancé, mes conseillers me tiennent au courant. puis on verra cet été. Il n'y a eu qu'une seule réunion entre mes représentants et le club."

L'arrivée de Tatarusanu est la première recrue officielle pour l'OL en vue de la saison prochaine, au lendemain de l'officialisation du départ de Ferland Mendy au Real Madrid. C'est donc la première arrivée, aussi, pour le nouveau duo Juninho-Sylvinho aux commandes. Si Anthony Lopes, enfant du club et titulaire indiscutable depuis cinq ans, venait à partir, ce serait une petite révolution.