Sunweb : L’équipe s’appellera DSM en 2021

Bardet et Hirschi en chefs de file

Quelques heures après l’annonce du changement de nom de Circus Wanty Gobert, qui va devenir Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, c’est la formation allemande Sunweb qui a révélé qu’elle allait changer de nom en 2021. Il faudra désormais l’appeler DSM pour les quatre prochaines saisons !. DSM est une société néerlandaise créée en 1902 et spécialisée dans la nutrition humaine, la nutrition animale, les soins personnels et les arômes, les dispositifs médicaux, les produits et applications écologiques, ainsi que la nouvelle mobilité et la connectivité. Il s’agit déjà du huitième nom de l’équipe fondée en 2005, après Shimano-Memory Corp, Skil Shimano, Project 1t4i, Argos-Shimano, Giant-Shimano, Giant-Alpecin et donc Sunweb. Elle sera désormais équipée de vélos Scott et de voitures Volvo. Sunweb, l’ancien sponsor, sera toujours là, mais plus comme partenaire-titre.« C'est vraiment un rêve. L'implication de DSM à cette échelle nous aidera certainement à établir de nouvelles normes avec la meilleure nutrition et les meilleurs matériaux, ce qui nous donnera un avantage concurrentiel à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous partageons tellement de points communs avec DSM; une passion pour l'innovation et la durabilité, des valeurs éthiques élevées et bien plus encore. Le vélo est un beau symbole de santé durable et nous sommes très désireux d’aider DSM à faire en sorte que davantage de gens reconnaissent qu’il existe des solutions à certains des plus grands défis du monde. Pour une équipe sportive comme la nôtre, avoir la chance d'élever notre pertinence de l'enthousiasme sportif à la contribution à de grands thèmes mondiaux est quelque chose dont nous sommes très, très fiers et c'est définitivement une ambition pour nous tous », s’est réjoui le patron de l’équipe, Iwan Spekenbrink.