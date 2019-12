Sunweb : Dumoulin a remis un dossard

Six mois plus tard, Tom Dumoulin a en enfin pu remettre un dossard ! Contraint à l’abandon sur le Critérium du Dauphiné le 15 juin pour cause de douleur au genou après une chute survenue sur le Giro, le coureur néerlandais avait finalement dû renoncer au Tour de France, et à toute la deuxième partie de saison et avait subi une opération. Mais ce dimanche, Dumoulin a pu participer à une course sur la plage de Scheveningen, aux Pays-Bas, et il a terminé à la sixième place (victoire de Rick van Breda).

Dumoulin vise le Tour de France et les JO en 2020

Le vainqueur du Giro 2017 portait le maillot de Sunweb, son équipe de toujours, qu’il va pourtant quitter le 1er janvier prochain pour rejoindre les Néerlandais de Jumbo-Visma. Une équipe qui va nourrir d’énormes ambitions en 2020 et qui compte bien concurrencer les Britanniques d’Ineos, avec dans ses rangs Tom Dumoulin mais aussi le vainqueur de la dernière Vuelta Primoz Roglic et Steven Kruijswijk, le troisième du dernier Tour de France. L’année prochaine, Dumoulin a d’ores et déjà annoncé qu’il aurait pour objectif le Tour de France et les Jeux Olympiques de Tokyo, où le parcours sera difficile.