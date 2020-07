Sunweb : Camp d'entraînement terminé pour Michael Storer pour manquement aux règles sanitaires

L’équipe Sunweb ne badine pas avec les mesures sanitaires. Alors que la formation allemande est actuellement en stage de préparation dans la station autrichienne de Kühtai, dans le Tyrol, un de ses coureurs n’a pas respecté l’intégralité des règles mises en place pour éviter tout risque de contamination par le coronavirus alors que la saison de l’UCI World Tour va reprendre le 1er août prochain avec les Strade Bianche. L’Autrichien Michael Storer aurait, en effet, quitté l’hôtel de l’équipe afin d’aller dans des magasins, ce qui a été formellement interdit à l’ensemble des membres de l’équipe Sunweb, divisée elle-même en plusieurs groupes pour limiter un peu plus les risques. En conséquence, le coureur de 23 ans a été prié de quitter le regroupement selon le site néerlandais WielerFlits.

Une mesure de précaution acceptée par Storer

Dans un communiqué, la formation Sunweb a confirmé la mise à l’écart de Michael Storer mais assure que ce n’est pas une sanction disciplinaire mais une mesure de précaution sanitaire. « C'est purement par précaution et Michael lui-même le comprend parfaitement. Le sport professionnel est dans une nouvelle situation avec l'épidémie mondiale de coronavirus et tout le monde doit s'adapter, assure l’encadrement de la formation allemande dans ce communiqué relayé par Cyclism’Actu. On attend beaucoup des gens et bien sûr, nous voulons également que les coureurs et le personnel doivent s'y habituer. » Alors que le cyclisme se prépare à retrouver la compétition dans les semaines à venir après plusieurs mois d’arrêt forcé, avec le public qui va se masser au bord de la route, les précautions ne seront jamais trop importantes pour limiter au maximum les risques de propagation du coronavirus dans le peloton.