Sunweb : Benoot prolonge deux ans

Tiesj Benoot courra sous le même maillot que Romain Bardet la saison prochaine. Le coureur belge de 26 ans a en effet prolongé de deux ans son contrat avec Sunweb, où le coureur français va arriver en 2021 et dont il porte les couleurs depuis le début de cette saison, après avoir débuté sa carrière chez Lotto. « Toutes les choses que j’espérais en arrivant chez Sunweb sont arrivées. Je suis heureux de la façon dont les choses se sont passées au début de la saison et comment ça continue à se passer entre nous. C’est un bon assemblage. J’avais hâte d’avoir un projet à long terme avec l’équipe et c’est pourquoi on a prolongé mon contrat. C’est sympa de voir que l’équipe a confiance en moi, et j’ai hâte de faire de nouvelles courses et d’avoir de bons résultats ensemble », a réagi Tiesj Benoot après sa prolongation.

Benoot deuxième de Paris-Nice

Pour ses débuts avec Sunweb, le natif de Gand avait terminé deuxième de Paris-Nice, en ayant remporté la 6eme étape à Apt. Contraint à l’abandon sur les Strade Bianche et le Critérium du Dauphiné, le Belge est actuellement sur le Tour de France, où il pointe à la 86eme place du classement général, à 18 minutes de Julian Alaphilippe.