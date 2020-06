Sunweb : Bardet dans le viseur

Depuis cet hiver et le départ de Tom Dumoulin chez Jumbo-Visma, l’équipe Sunweb est en manque de grand leader pour les Grands Tours, seul Wilco Kelderman ayant terminé dans le Top 5 d’une course de trois semaines (4eme de la Vuelta 2017). C’est pourquoi la formation allemande se serait penchée sur le cas de Romain Bardet, le coureur français qui fêtera ses 30 ans en novembre prochain, et qui arrive en fin de contrat en décembre prochain chez AG2R-La Mondiale, l’équipe qui l’a fait passer professionnel en 2012. Ce vendredi, le journal néerlandais De Telegraaf, toujours bien informé sur le mercato cycliste, a révélé que Sunweb avait transmis une offre de contrat au coureur français, deuxième du Tour de France 2016 et troisième du Tour de France 2017.

AGR2-La Mondiale va proposer une prolongation à Bardet

La balle est désormais dans le camp du natif de Brioude, qui doit décider s’il fait le grand saut vers l’étranger, sachant que le mercato cycliste ouvre le 1er août (le même jour que la reprise de la saison World Tour, interrompue depuis la mi-mars pour cause de pandémie de coronavirus). Selon L’Equipe, AG2R-La Mondiale, qui a déjà fait prolonger Oliver Naesen et Alexis Vuillermoz récemment, va proposer une prolongation de contrat à son leader. « Rien n'est encore signé, que ce soit avec Sunweb ou avec une autre formation. Il est assez simple de lister les équipes dans lesquelles Romain pourrait se rendre : ce sont des équipes avec une forte éthique, même si on ne peut jamais être certain de la propreté de tous les coureurs », a fait savoir son agent, Joona Laukka. En plus de Sunweb, les Américains de Trek-Segafredo et les Australiens de Mitchelton-Scott seraient également intéressés par le profil de Romain Bardet.