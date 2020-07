Suisse : Quatrième titre national consécutif en contre-la-montre pour Küng

Quatre mois après... nous recourrons et nous REGAGNONS !

Küng heureux d’avoir retrouvé la compétition

Stefan Kûng n’avait pas de concurrence. A l’occasion de l’épreuve du contre-la-montre des championnats de Suisse, le puissant rouleur de la formation Groupama-FDJ n’a pas fait de détail. Sur un parcours long de 30 kilomètres tracé autour de l’aéroport de Berne, Stefan Küng a fait parler la poudre et a devancé de 54 secondes Silvan Dillier, membre de l’équipe AG2R-La Mondiale. Désormais au sein de l’équipe EF, le jeune Stefan Bisseger complète le podium à 1’07’’. Cette victoire de Stefan Küng va lui permettre de porter le maillot frappé du drapeau suisse lors des épreuves contre-la-montre pour la quatrième année de suite.Ce championnat de Suisse du contre-la-montre a été la première sortie de Stefan Küng depuis la relance des compétitions. Une victoire qui, à ses yeux, a tout du soulagement. « C’était la première fois que j’étais au départ d’une course depuis quatre mois. C’était quelque chose de spécial, mais ça fait plaisir de remettre un dossard et de retrouver les sensations de course. En plus, ça s’est bien passé, a déclaré le Suisse sur le site officiel de son équipe, Groupama-FDJ. J’avais pour mission de défendre le maillot et c’est ce que j’ai fait. Ça fait plaisir de pouvoir le porter encore une année sur les courses internationales. J’avais fait la reconnaissance du parcours plusieurs fois et je savais ce que j’avais à faire. J’avais un plan en tête et j’ai pu l’exécuter à 100%. Ça fait aussi plaisir d’ouvrir le compteur avec mon nouveau vélo. » Une première performance qui laisse augurer d’une montée en puissance pour celui qui pourrait soutenir Thibaut Pinot et David Gaudu sur le prochain Tour de France.