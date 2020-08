Strade Bianche : Les chemins de terre blanche ont enfin souri à Wout van Aert

S’il était impatient de reprendre la compétition, Wout van Aert était aussi impatient de lever les bras sur la ligne d’arrivée. Le coureur de la formation Jumbo-Visma n’a pas attendu très longtemps avant de signer son premier succès de l’année 2020. Troisième des Strade Bianche lors des deux dernières éditions, le Belge a pris sa revanche au terme des 184 kilomètres tracés autour de Sienne et parsemé des désormais fameux chemins de terre blanche qui font la renommée de cette épreuve de l’UCI World Tour. Davide Formolo et Maximilian Schachmann complètent le podium.



Plus d’informations à suivre...