Strade Bianche : Alaphilippe va défendre son titre

Le Tour des Flandres aussi au programme



Encore une belle journée à bien travailler. Un sacré final au sommet du Col de la Loze 🤤 pic.twitter.com/aXRSG4TgfV

— Julian Alaphilippe Officiel (@alafpolak1) June 24, 2020

Une première qui avait été une (grande) réussite. En mars 2019, Julian Alaphilippe avait fait ses débuts sur les Strade Bianche, dont il était devenu le tout premier vainqueur français en devançant Jakob Fuglsang dans les derniers mètres. Et d’après L’Equipe, il devrait venir. En attendant, le coureur de Deceuninck-Quick Step va partir se préparer en Italie lors d’un stage qui va se dérouler dans les Dolomites du 6 au 23 juillet. L’occasion de se tester notamment sur le col de San Pellegrino, qui culmine à près de 2 000 mètres d’altitude.Avant de se rendre de l’autre côté des Alpes, il est allé reconnaître, avec ses coéquipiers Bob Jungels et Dries Devenyns, le col de la Loze, où se terminera la 17étape du prochain Tour de France. Une Grande Boucle que le Berrichon avait particulièrement animée l’an dernier, passant 14 jours en jaune avant de terminer à la 5place. Lors de la présentation du parcours de l’édition 2020, dont le départ, à Nice, a été reporté au 29 août en raison de la crise sanitaire, il évoquait saet "une super nouvelle" pour le journal de France 2 : "Car j. C’est un élan de motivation. Maintenant on a une date et on sait que ça va donner beaucoup de joie aussi aux Français."L’un des grands objectifs de la saison pour Alaphilippe, qui avait aussi brillé lors des classiques, remportant également Milan-San Remo et la Flèche wallonne., le 18 octobre prochain. Il a d’ailleurs reconnu le parcours il y a quelques jours. "Tout le monde sait que le Ronde est une course iconique et la découvrir est un challenge pour moi. Avoir cet objectif d’être au départ cette année me motive énormément. Je suis impatient d’être dans quatre mois. Je ne sais pas si je vais performer, mais ce que je sais, c’est que je vais travailler dur pour pouvoir être à mon meilleur niveau ici", a confié à la RTBF celui qui ne manque décidément pas d’ambition(s).