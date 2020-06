Slovénie : Le contre-la-montre permet à Pogacar de prendre sa revanche sur Roglic

Changement de vélo gagnant pour Pogacar

Tadej Pogacar voulait sa revanche sur Primoz Roglic. Battu dans le final de la course en ligne des championnats de Slovénie de cyclisme sur route dimanche dernier, qui était la première épreuve disputée depuis la mise sur pause de la saison par l’UCI à l’issue de Paris-Nice, le coureur de la formation UAE Team Emirates avait à cœur de défendre son titre acquis la saison passée. Sur un parcours exigeant tracé entre Zgornje Gorje et Pokljuka sur une distance de 15,7km et marqué par une ascension de 7,9km avant une descente rapide vers la ligne d’arrivée, la pluie est venue jouer les trouble-fêtes. Alors que Primoz Roglic était le favori annoncé avant le départ de l’épreuve, c’est un choix tactique qui a fait échouer le leader de la formation Jumbo-Visma.En effet, face à la nature variée du parcours, le passage d’un pur vélo de contre-la-montre à une monture plus agile dans la montée a changé la donne. Alors que Primoz Roglic, qui a fait son retour sur l’épreuve après avoir fait l’impasse sur l’édition 2019, est resté tout au long de l’épreuve sur son vélo de chrono, Tadej Pogacar a fait le pari du changement de vélo et s’impose (31’19’’) pour neuf secondes face à son aîné. Coéquipier du nouveau champion de Slovénie du contre-la-montre chez UAE Team Emirates, Jan Polanc complète le podium à 1’47’’ du vainqueur du jour. De retour à la compétition, Janez Brajkovic a pris la quatrième place à un peu moins de deux minutes de Tadej Pogacar. A noter la neuvième place de l’Italien Alessandro de Marchi (CCC), à un peu plus de trois minutes, dans une course qui était ouverte à tous les coureurs.