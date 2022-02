Saudi Tour (E5) : Van Gils et Groenewegen à l'honneur

Geniez meilleur Français

CYCLISME / SAUDI TOUR

4eme étape - AlUla Old Town - AlUla OLd Town

(138,9km) - Samedi 5 février 2022



Jérémy Lecroq (FRA/B&B Hotels - KTM) mt

Classement général final

Alexandre Geniez (FRA/TotalEnergies) à 1’36

Après l’Allemand Phil Bauhaus en 2020, c’est un coureur belge qui remporte la deuxième édition du Saudi Tour. En tête du classement général depuis vendredi et sa victoire au sommet de Skyviews of Harrat Uwayrid, Maxim Van Gils s’impose au final ce samedi, après une dernière victoire d’étape signée Dylan Groenewegen au sprint.« Cette semaine a vraiment été une expérience merveilleuse. C'est pourquoi je tiens à remercier toute l'équipe pour son soutien et m'avoir aidé à remporter cette victoire, sans eux cela n'aurait pas été possible, s’est réjoui le jeudi vainqueur. La dernière étape n'a certainement pas été facile, nous avons dû pédaler fort toute la journée. Encore une fois, Thomas De Gendt a fait un travail incroyable en contrôlant l'échappée précoce. Il est maintenant temps de se reposer avant de préparer les prochaines courses, nous verrons ce qu'elles apporteront, mais à Lotto-Soudal, nous visons bien sûr toujours la victoire. »Déjà vainqueur de la troisième étape, Dylan Groenewegen s'est offert une nouvelle victoire ce samedi, en s'imposant au sprint devant Daniel McLay et Davide Bellerini.Le premier Français de cette étape est Jérémy Lecroq, alors qu'Alexandre Geniez est quant à lui huitième et meilleur tricolore du classement général, à 1'36 de Van Gils.2- Daniel McLay (GBR/Arkéa - Samsic) mt3- Davide Ballerini (ITA/Quick-Step Alpha Vinyl) mt4- Fernando Gaviria (COL/UAE Emirates) mt5- Danny van Poppel (PBS/Bora-Hansgrohe) mt...8-...Santiago Buitrago (COL/Bahrain Victorious) à 36"Rui Costa (POR/UAE Team Emirates) à 48"Tim Declercq (BEL/Quick-Step Alpha Vinyl) à 52"Danny van Poppel (PBS/Bora-Hansgrohe) à 54"...