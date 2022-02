Saudi Tour (E4) : Van Gils fait coup double

Van Gils a fait céder tout le monde

CYCLISME / SAUDI TOUR

4eme étape - Winter Park-Harrat Uwayid (149,3km) - Vendredi 4 février 2022

Classement général après 4 étapes (sur 5)

Maxim Van Gils n’a pas fait les choses à moitié. Le jeune coureur belge, membre de l’équipe Lotto-Soudal a levé les bras en vainqueur pour la toute première fois de sa carrière professionnelle à l’occasion de la 4eme étape du Saudi Tour, considérée comme l’étape-reine de l’épreuve et disputée sur 149,3km entre Winter Park et les hauteurs de Harrat Uwayrid. Déjà aux avant-postes à plusieurs reprises cette semaine, le Grec Polychrinis Tzortzakis a une nouvelle fois pris part à la première échappée du jour aux côtés du Malaisien Afiq Huznie Othman. Un duo qui a toutefois vu ses efforts réduits à néant par le vent qui soufflait ce vendredi sur cette région de l’Arabie Saoudite. En effet, sous l’effet des bordures, le peloton a vite été réparti sur la route avec un groupe riche d’une vingtaine de membres, dont Anthony Turgis, qui a distancé le porteur du maillot vert de leader, Santiago Buitrago. A une cinquantaine de kilomètres de la ligne d’arrivée, ce dernier comptait un peu plus d’une minute de retard sur la tête de course.Un écart qui s’est maintenu jusqu’au pied de la principale difficulté au programme de cette 4eme étape, situé à quinze kilomètres de la ligne. Face à la pente, le groupe de tête n’a pas été en mesure de conserver son intégrité puis les premières escarmouches l’ont totalement fait exploser. Andrea Bagioli a allumé la première mèche, bien suivi par Maxim Van Gils et Luka Mezgec. Alors que le coureur de l’équipe BikeExchange-Jayco a très vite coupé son effort, l’Italien a cédé avec 500 mètres encore à parcourir pour terminer à la neuvième place. Maxim Van Gils s’est alors envolé vers la victoire devant Luka Mezgec et Tim Declercq et, profitant de l’absence de réaction de Santiago Buitrago dans le groupe de chasse, profite de l’occasion pour prendre le maillot de leader et mettre une option sur la victoire finale. En effet, alors que la dernière étape ne va pas proposer la moindre difficulté, le Belge compte désormais 36 secondes d’avance sur Santiago Buitrago et un avantage de 48 secondes sur Rui Alberto Faria da Costa.Luka Mezgec (SLO/BikeExchange-Jayco) à 40’’Tim Declercq (BEL/Quick-Step Alpha Vinyl) à 40’’Danny van Poppel (PBS/Bora-Hansgrohe) à 40’’Rui Alberto Faria da Costa (POR/UAE Team Emirates) à 40’’Daniel Oss (ITA/TotalEnergies) à 40’’Alexis Renard (FRA/Cofidis) à 40’’Santiago Buitrago (COL/Bahrain Victorious) à 40’’Andrea Bagioli (ITA/Quick-Step Alpha Vinyl) à 44’’Alexandre Geniez (FRA/TotalEnergies) à 1’19’’Santiago Buitrago (COL/Bahrain Victorious) à 36’’Rui Alberto Faria da Costa (POR/UAE Team Emirates) à 48’’Tim Declercq (BEL/Quick-Step Alpha Vinyl) à 52’’Danny van Poppel (PBS/Bora-Hansgrohe) à 57’’Daniel Oss (ITA/TotalEnergies) à 57’’Anthon Charmig (DAN/Uno-X) à 1’29’’Alexandre Geniez (FRA/TotalEnergies) à 1’36’’Alexis Renard (FRA/Cofidis) à 1’45’’Simone Consonni (ITA/Cofidis) à 1’46’’