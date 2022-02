Saudi Tour (E2) : L'étape et la première place du général pour Buitrago

🎥 Relive the last kilometer of Stage 2 of the 2022 Saudi Tour and the victory of 🇨🇴 @SantiagoBS26 - @BHRVictorious 💪#SaudiTour pic.twitter.com/LcR8MIVWGL

Buitrago a bien mené sa barque

CYCLISME / SAUDI TOUR

2eme étape - Université de Taibah-Abu Rakah (163,9km) - Mercredi 2 février 2022

Classement général après 2 étapes (sur 5)

Après Caleb Ewan ce mardi en ouverture, ce sont les puncheurs qui ont été à la fête sur le Saudi Tour. Au terme d’un parcours de 163,9km lancé depuis l’Université de Taibah, la montée finale vers Abu Dakah a permis à Santiago Buitrago de signer sa toute première victoire. Une étape qui, sans grande surprise, a tout d’abord été animé par une échappée composée de trois coureurs, Martin Urianstad, Polychronis Tzortzakis et Jeroen Meijers. Le peloton a alors gardé sous contrôle l’avance prise par les fuyards, l’équipe Lotto-Soudal prenant ses responsabilités avant d’être relayée par Quick-Step Alpha Vinyl. Alors que Polychronis Tzortzakis a été distancé par ses deux compères d’échappée, Jeroen Meijers a tenté sa chance en solitaire à l’orée des 20 derniers kilomètres, avec un peloton qui s’était fait de plus en plus pressant en revenant à une trentaine de secondes. L’échappée a pris fin avec treize kilomètres encore à parcourir mais, avec le vent de côté qui soufflait, plusieurs équipes ont tenté de faire exploser le peloton à coups de bordures.Des tentatives qui se sont avérées vaines et, après quelques escarmouches sans conséquences, le peloton a abordé la montée finale au complet. Toutefois, la pente et le rythme intense l’a rapidement fait fondre. Il a fallu attendre la flamme rouge pour que les premières attaques fusent et c’est Santiago Buitrago qui a été en mesure de prendre le large. Le Colombien a toutefois vu Daniel Oss parvenir à prendre sa roue puis Andrea Bagioli prendre sa roue. Une fois revenu, le coureur de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl a tenté de contrer mais il n’est pas parvenu à surprendre Santiago Buitrago. Le coureur de l’équipe Bahrain Victorious, qui n’a pas pris de relais dans le final de l’étape, a distancé l’Italien à 250 mètres de la ligne pour s’imposer. Alors que le Danois Anthon Charmig a pris la troisième place, Caleb Ewan a dû se contenter de la sixième à sept secondes du vainqueur. Le sprinteur australien cède ainsi sa tunique de leader à Santiago Buitrago pour sept secondes. Alors qu’Axel Zingle termine premier Français de l’étape avec la septième place à onze secondes, Cyril Barthe est le premier Tricolore au classement général, avec une huitième place à 21 secondes du leader.Andrea Bagioli (ITA/Quick-Step Alpha Vinyl) à 1’’Anthon Charmig (DAN/Uno-X) à 7’’Maxim Van Gils (BEL/Lotto-Soudal) à 7’’Rui Alberto Faria da Costa (POR/UAE Team Emirates) à 7’’Caleb Ewan (AUS/Lotto-Soudal) à 7’’Axel Zingle (FRA/Cofidis) à 11’’Rui Felipe Alves Oliveira (POR/UAE Team Emirates) à 11’’Cyril Barthe (FRA/B&B Hotels-KTM) à 11’’Benjamin Declercq (BEL/Arkéa-Samsic) à 11’’Caleb Ewan (AUS/Lotto-Soudal) à 7’’Anthon Charmig (DAN/Uno-X) à 13’’Rui Alberto Faria da Costa (POR/UAE Team Emirates) à 14’’Maxim Van Gils (BEL/Lotto-Soudal) à 17’’Tim Declercq (BEL/Quick-Step Alpha Vinyl) à 20’’Simone Consonni (ITA/Cofidis) à 21’’Cyril Barthe (FRA/B&B Hotels-KTM) à 21’’Danny van Poppel (PBS/Bora-Hansgrohe) à 21’’Ruben Fernandez (ESP/Cofidis) à 21’’