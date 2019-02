San Juan : La dernière étape pour Bennett, Alaphilippe bon duaphin

Sam Bennett a remporté la dernière étape du Tour de San Juan. L'Irlandais de Bora-Hansgrohe s'est imposé au sprint à l'issue des 9 tours du circuit final. Il devance Alvaro Hodeg (DST) et son coéquipier Erik Baska. Peter Sagan s'est quant à lui classé 5e.

Au classement général, Winner Anacona l'emporte avec 35 secondes d'avance sur Julian Alaphilippe et 57 secondes d'avance sur Oscar Sevilla.

Sam Bennett (Bora) wins the final stage in San Juan.



A near-perfect lead out for @MarkCavendish by the team was thwarted by a front-wheel flat in the sprint as he finished 12th.@maedergino finishes the race 2nd in the Young Rider category.



Chapeau! pic.twitter.com/aTm7tCB1kK