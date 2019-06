Route d'Occitanie: Valverde, un retour en fanfare

Alejandro Valverde (Movistar Team) est de retour. Alors qu'il n'avait plus couru depuis son abandon lors de Liège-Bastogne-Liège, le 28 avril, l'Espagnol s'est imposé, ce jeudi, à l'occasion de la 1ère étape de la Route d'Occitanie.

Au terme de 175,5 km de course entre Gignac et Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac, le coureur espagnol a devancé au sprint, au sommet de la côte d'Aubignac, l'Irlandais Eddie Dunbar (Team Ineos, m.t.) et à deux secondes le Français Élie Gesbert (Team Arkéa Samsic).

Grâce à cette victoire, Valverde endosse logiquement le maillot de leader.