Route d'Occitanie: Sosa l'emporte, Valverde toujours leader

Ivan Sosa (Team Ineos) a remporté samedi la troisième étape de la Route d'Occitanie entre Arreau et Luchon, longue de 173 km. Tour à tour, Rigoberto Uran (EF-Education First), Alejandro Valverde (Movistar) et Sosa, les favoris à la victoire finale, se sont attaqués dans la dernière ascension de l'étape reine de l'épreuve. Mais c'est bien le coureur colombien qui s'est montré plus incisif en attaquant à 300 mètres de l'arrivée pour déposer tout le monde. Il a devancé le champion du monde Valverde, qui a conforté son maillot de leader du général, et son compatriote Uran.