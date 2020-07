Route d’Occitanie : Froome reprendra le 1er août

Si le 1er août va marquer la reprise de la saison World Tour, après quatre mois et demi de pause pour cause de pandémie de coronavirus, avec les Strade Bianche en Italie, une autre course partira également ce jour-là : la Route d’Occitanie, dont ce sera la 44eme édition, et qui avait été remportée ces deux dernières années par Alejandro Valverde. Les coureurs vont en découdre pendant quatre jours dans la région du sud de la France, sur des étapes qui se disputeront sur 160 à 195 km, avec notamment trois cols de première catégorie le 3 août (Port de Balès, Col de Peyresourde, Col de Beyrède). Vingt-et-une équipes seront présentes, dont huit membres du World Tour. Si la présence d’Egan Bernal, Miguel Angel Lopez, Warren Barguil, Elia Viviani ou encore Lilian Calmejane avait déjà été annoncée, les organisateurs ont dévoilé ce lundi le nouveau d’un nouveau participant : Chris Froome. Le Britannique de 35 ans sera donc aux côtés d’Egan Bernal pour défendre les couleurs d’Ineos.

Deuxième course depuis juin 2019 pour Froome

A moins d’un mois du grand départ du Tour de France, ce sera donc l’occasion d’évaluer les forces en présence, et notamment de voir dans quel état de forme seront le Britannique et le Colombien. Ineos a d’ores et déjà fait savoir que Bernal, Froome, ainsi que Geraint Thomas, auraient le statut de co-leaders sur la Grande Boucle, et que la forme du moment décidera de qui devra jouer le maillot jaune et qui aidera les deux autres. Cette Route d’Occitanie aura donc valeur de test, sachant que ce sera seulement la deuxième course de Chris Froome depuis sa terrible chute du Critérium du Dauphiné en juin 2019. En février dernier, il avait terminé 71eme du Tour des Emirats Arabes Unis, arrêté deux jours avant la fin en raison de cas de coronavirus.