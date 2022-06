Route d'Occitanie (E3) : Woods dompte les Espagnols

Jamais encore un Canadien n'avait remporté une étape de La Route d'Occitanie, créée en 1977, c'est désormais chose faite ! Michael Woods a triomphé ce samedi à l'occasion de la 3eme étape, qui arrivait aux Angles, dans les Pyrénées-Orientales, après la montée du Col des Hares, classé en première catégorie. Le coureur d'Israël-Premier Tech a suivi l'attaque de Carlos Rodriguez au pied de ce dernier col, et les deux hommes ont bien collaboré durant la montée, avant que Woods, plus fort, ne décide d'y aller seul à deux kilomètres de la ligne. Le Canadien de 35 ans s'offre ainsi la dixième victoire de sa carrière, la deuxième cette année après une étape du Gran Camino en février dernier. A deux semaines du Grand Départ du Tour de France, celui qui avait terminé 32eme en 2019 est en pleine forme ! A quelques kilomètres de la frontière, Woods a devancé trois Espagnols : son compère d'échappée Carlos Rodriguez, mais aussi Jesus Herrada et Alejandro Valverde, qui se sont joués la troisième place au sprint. Le Top 5 de cette étape devient le Top 5 du classement général, l'ancien leader Roger Adria n'ayant pas été en mesure de suivre les meilleurs.

Un trio pour animer l'étape

Cette étape chaude et ensoleillée a été marquée par l’échappée d’un trio, parti une dizaines de kilomètres après le départ. Morné van Niekerk (St Michel-Auber 93), Niccolò Bonifazio (TotalEnergies) et Jonathan Hivert (B&B Hotels-KTM) ont compté jusqu'à 4’50 d’avance, mais le Col de Jau, classé en première catégorie et situé à 63 kilomètres de l’arrivée, leur a fait beaucoup de mal et le peloton des favoris les a rejoints. Ce sont alors Nans Peters (AG2R Citroën) et Jokin Murguialday (Caja Rural-Seguros RGA), rejoints par Igor Arrieta Lizarraga (Kern Pharma) et Ignatas Konavalovas (Groupama-FDJ)), qui ont pris les devants. Arrieta, parti seul en tête, a été repris par le peloton à 30 kilomètres de l’arrivée, et c’est finalement un groupe de douze coureurs qui s’est joué la victoire dans l’ascension finale, le Col des Hares, Woods et Rodrigues se montrant les plus forts. Dimanche, 188 kilomètres seront au programme entre Les Angles et Auterive, avec trois cols de deuxième catégorie et un de deuxième. Woods a-t-il fait le plus dur ?



LA ROUTE D'OCCITANIE

Classement de la 3eme étape (Sigean-Les Angles, 188,7km) - Samedi 18 juin 2022

1- Michael Woods (CAN/Israël-Premier Tech) en 5h23'34

2- Carlos Rodriguez (ESP/Ineos Grenadiers)

3- Jesus Herrada (ESP/Cofidis)

4- Alejandro Valverde (ESP/Movistar)

5- Matias Skjelmose Jensen (DAN/Trek-Segafredo)

...

11- Nicolas Edet (FRA/Arkéa-Samsic)

...



Classement général (après 3 étapes sur 4)

1- Michael Woods (CAN/Israël-Premier Tech) en 10'19"59

2- Carlos Rodriguez (ESP/Ineos Grenadiers) à 1'16

3- Jesus Herrada (ESP/Cofidis) à 1'21

4- Alejandro Valverde (ESP/Movistar) à 1'24

5- Matias Skjelmose Jensen (DAN/Trek-Segafredo) 1'47

...

10- Nicolas Edet (FRA/Arkéa-Samsic) à 2'38

...