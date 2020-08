Route d'Occitanie (E3) : Bernal empoche l'étape et s'empare de la tête du classement général

Pinot prend une belle quatrième place



Egan Bernal, first king of Beyrède! 👑#RDO2020 pic.twitter.com/8Sbaxd3ou1

— La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi (@RouteOccitanie) August 3, 2020

CYCLISME / ROUTE D’OCCITANIE

3eme étape - Saint-Gaudens-Beyrède-Jumet-Camous (163,5km) - Lundi 3 août 2020

Thibaut Pinot (FRA/Groupama-FDJ) à 31’’

Warren Barguil (FRA/Arkéa-Samsic) à 1'09’’

Romain Bardet (FRA/AG2R-La Mondiale) à 1'18’’

Classement général après 3 étapes (sur 4)

1-

Thibaut Pinot (FRA/Groupama-FDJ) à 41’’

Warren Barguil (FRA/Arkéa-Samsic) à 1'19’’

Romain Bardet (FRA/AG2R-La Mondiale) à 1'28’’

Il s'agissait de l'étape-reine et voici qu'elle a donc un nouveau roi. En effet, ce lundi, Egan Bernal (Ineos), vainqueur du dernier Tour de France, a remporté la troisième étape de la Route d'Occitanie de cyclisme, longue de 163,5 kilomètres et disputée entre Saint-Gaudens et Beyrède-Jumet-Camous., alors qu'un autre Russe, soit Aleksandr Vlasov (Astana) complète le podium du jour. Après deux premières étapes entièrement dédiées aux sprinteurs, cette fois, les grimpeurs ont pu s'expliquer, avec, au programme, le Port de Balès, Peyresourde pour finir par une arrivée au sommet du col de Beyrède.Les Français n'ont clairement pas démérité, bien au contraire, puisqu'ils sont trois, et non des moindres, à avoir terminé dans le Top 10 final. En effet, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) finit à la quatrième place, Warren Barguil (Arkéa-Samsic) est sixième, tandis que Romain Bardet (AG2R-La Mondiale) termine en huitième position.Outre l'étape, Bernal fait coup double puisqu'en effet, il s'empare, du même coup, de la tête du classement général de l'épreuve. Sauf énorme retournement de situation, cette Route d'Occitanie ne semble désormais plus pouvoir lui échapper.Pavel Sivakov (RUS/Ineos) à 10’’Aleksandr Vlasov (RUS/Astana) à 17’’Bauke Mollema (PBS/Trek-Segafredo) à 1'05’’Richie Porte (AUS/Trek-Segafredo) à 1'11’’Sébastien Reichenbach (SUI/Groupama-FDJ) à 1'39’’Rafael Valls Ferri (ESP/Bahrain-McLaren) mtPavel Sivakov (RUS/Ineos) à 14’’Aleksandr Vlasov (RUS/Astana) à 23’’Bauke Mollema (PBS/Trek-Segafredo) à 1'15’’Richie Porte (AUS/Trek-Segafredo) à 1'21’’Rafael Valls Ferri (ESP/Bahrain-McLaren) à 1'49’’Sébastien Reichenbach (SUI/Groupama-FDJ) mt