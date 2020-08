Route d’Occitanie (E2) : Sprint gagnant pour Sonny Colbrelli

🏁 Et c'est une victoire de @sonnycolbrelli (@BahrainMcLaren) sur cette deuxième étape Carcassonne - Cap' Découverte ! #RDO2020 pic.twitter.com/Q5Bm7mvzgC

— La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi (@RouteOccitanie) August 2, 2020

Colbrelli en force pour devancer Coquard

CYCLISME / ROUTE D’OCCITANIE

2eme étape - Carcassonne-Cap’ Découverte (174,5km) - Dimanche 2 août 2020

Classement général après 2 étapes (sur 4)

Sonny Colbrelli tient sa revanche. Dominé par Bryan Coquard et Elia Viviani dans les rues de Cazouls-lès-Béziers ce samedi lors de la première étape de la Route d’Occitanie, le sprinteur de l’équipe Bahrain-McLaren a pu lever les bras à Cap’ Découverte à l’issue du parcours de 174,5km proposé aux coureurs lors de cette deuxième étape. Une étape dont la première partie plus escarpée s’est avérée propice aux tentatives d’échappée avec six coureurs, dont le Français Samuel Leroux (Natura4Ever-Roubaix-Lille Métropole) et le Japonais Fumiyuki Beppu (Nippo-Delko-Provence), qui ont su creuser l’écart sur le reste du peloton. Dans des températures bien plus supportables que la veille, les échappés ont pu prendre jusqu’à huit minutes d’avance mais n’ont jamais inquiété les équipes de sprinteurs.Alors que Romain Bardet a été victime d’une chute, dont il est ressorti avec des blessures à une épaule, à une centaine de kilomètres de l’arrivée, le peloton a petit à petit serré la bride sur les six fuyards. Les équipes Cofidis, B&B Hôtes-Vital Concept, Bahrain-McLaren et Total Direct Energie ont collaboré pour réduire l’écart avec une échappée qui s’est terminée par la reprise du Danois Emil Nygaard Vinjebo (Riwal Readynez) dans les trois derniers kilomètres. Dès lors, le sprint est devenu inévitable. Parfaitement lancé par son équipe Bahrain-McLaren, Sonny Colbrelli s’est montré le plus puissant dans la dernière ligne droite pour priver Bryan Coquard d’un deuxième succès consécutif. Le Français, qui devance Niccolo Bonifazio sur la ligne d’arrivée, conserve son maillot de leader de la Route d’Occitanie à la veille du juge de paix de l’épreuve, l’arrivée au sommet du Col de Beyrède avec le Port de Balès et le Col de Peyresourde pour faire l’écrémage et offrir aux cadors du peloton un terrain fertile pour une grande explication.Bryan Coquard (FRA/B&B Hotels-Vital Concept) mtNiccolo Bonifazio (ITA/Total Direct Energie) mtArvid de Kleijn (PBS/Riwal Readynez) mtClément Venturini (FRA/AG2R-La Mondiale) mtAndrea Pasqualon (BEL/Circus-Wanty Gobert) mtMatteo Malucelli (ITA/Caja Rural-Seguros RGA) mtElia Viviani (ITA/Cofidis) mtWarren Barguil (FRA/Arkéa-Samsic) mtDavid Gonzalez (ESP/Caja Rural-Seguros RGA) mtSonny Colbrelli (ITA/Bahrain-McLaren) à 2’’Elia Viviani (ITA/Cofidis) à 10’’Lilian Calmejane (FRA/Total Direct Energie) à 11’’Niccolo Bonifazio (ITA/Total Direct Energie) à 12’’Michal Paluta (POL/CCC) à 12’’Emil Nygaard Vinjebo (DAN/Riwal Readynez) à 12’’Ibai Azurmendi (ESP/Euskaltel-Euskadi) à 15’’Andreas Kron (DAN/Riwal Readynez) à 15’’Clément Venturini (FRA/AG2R-La Mondiale) à 16’’