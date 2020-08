Route d’Occitanie (E1) : Le sprint dominé par Coquard, Pinot a chuté dans le final

🎥 Les images de la victoire de @bryancoquard (@BBHotels_VC) ici à Cazouls-les-Beziers ! #RDO2020 pic.twitter.com/UfMvNttTcr

— La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi (@RouteOccitanie) August 1, 2020

Coquard frustre Viviani, Pinot mis à terre

CYCLISME / ROUTE D’OCCITANIE

1ere étape - Saint-Affrique-Cazouls-lès-Béziers (187km) - Samedi 1er août 2020

Première course majeure en France depuis Paris-Nice, la Route d’Occitanie a attiré les stars. Mais, avant que les cadors du peloton professionnel ne s’expliquent en montagne, les sprinteurs ont su tirer parti du profil de la première étape, disputée sur 187km entre Saint-Affrique et Cazouls-lès-Béziers, avec Bryan Coquard qui s’est montré le plus fort dans l’exercice. Mais cette étape a d’abord été marquée par une échappée de cinq coureurs dont Lilian Calméjane pour l’équipe Total Direct Energie. Alors que l’équipe Cofidis, pour favoriser les chances d’Elia Viviani, ont mené le train du peloton dans la fournaise du Sud de la France, les températures flirtant avec les 40°C. Les efforts de la formation nordiste ont payé puisque l’écart n’a jamais dépassé les cinq minutes.L’échappée aura résisté tant qu’elle a pu mais, à moins de 20 kilomètres de l’arrrivée, Lilian Calméjane et Andreas Kron (Riwal Readynez) ont été les derniers combattants avant de rendre les armes. Dès lors, le sprint massif dans les rues de Cazouls-lès-Béziers est devenu inévitable. La formation Ineos, qui compte dans ses rangs pour cette épreuve Egan Bernal et Chris Froome, ont repris leurs habitudes du Tour de France et pris les rênes du peloton dans le final pour éviter la moindre prise de risque avant de laisser la main aux équipes de sprinteurs dans les trois derniers kilomètres. Si les trains des équipes de sprinteurs se sont mis en ordre de marche, cela n’a pas empêché des mouvements et, à l’orée du dernier kilomètre, une chute qui a mis à terre Thibaut Pinot. Heureusement, le leader de l’équipe Groupama-FDJ a pu repartir sans blessure. Ce final a vu l’équipe B&B Hôtels-Vital Concept qui a eu le dernier mot puisque c’est Bryan Coquard qui a su faire parler sa pointe de vitesse pour s’imposer devant Elia Viviani et Sonny Colbrelli, prenant ainsi le maillot de leader de la Route d’Occitanie.Elia Viviani (ITA/Cofidis) mtSonny Colbrelli (ITA/Bahrain-McLaren) mtAndrea Pasqualon (ITA/Circus-Wanty Gobert-Tormans) mtClément Venturini (FRA/AG2R-La Mondiale) mtEgan Bernal (COL/Ineos) mtJosef Cerny (RTC/CCC) mtRomain Bardet (FRA/AG2R- La Mondiale) mtAnthony Maldonado (FRA/St.Michel-Auber93) mtNicky van der Lijke (PBS/Roompot-Charles) mt