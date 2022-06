Route d'Occitanie (E1) : Démare s'impose au sprint sous la canicule

Place aux grimpeurs et puncheurs vendredi

LA ROUTE D'OCCITANIE

Classement de la 1ere étape (Séméac-L'Isle Jourdain, 174,4km) - Jeudi 16 juin 2022

Arnaud Démare (FRA/Groupama-FDJ) en 4h13'55

Pierre Barbier (FRA/B&B Hotels-KTM) mt

Thomas Boudat (FRA/Go Sport-Roubaix Lille Métropole) mt

Classement général (après 1 étape sur 4)

Arnaud Démare (FRA/Groupama-FDJ) en 4h13'45

Pierre Barbier (FRA/B&B Hotels-KTM) à 4"

Jean Goubert (FRA/Nice Métropole Côte d'Azur à 8"

Thomas Boudat (FRA/Go Sport-Roubaix Lille Métropole) à 10"

Et de 88 ! Arnaud Démare a décroché la 88eme victoire de sa carrière, ce jeudi lors de la 1ere étape de La Route d'Occitanie, qui marquait son retour à la compétition, après son beau Giro qui l'a vu remporter trois étapes et le maillot cyclamen. Parfaitement lancé par son équipe dans les Rues de L'Isle Jourdain, dans le Gers, sous plus de 35°c, le Picard de 31 ans a devancé de quelques centimètres son compatriote Pierre Barbier. « Il a fait très chaud aujourd’hui. Chacun comptait ses efforts car le cœur montait vite dans les tours, du coup le peloton a un peu roulé au ralenti, a raconté le vainqueur du jouer sur le site de son équipe Groupama-FDJ.Après le Giro, j’ai décompressé, j’étais fatigué. Je comptais sur La Route d’Occitanie pour remettre en route en vue des championnats de France à Cholet, où les sprinteurs pourront avoir l’opportunité de jouer le titre. Je gagne, ça s’est bien passé, et il y a une autre occasion de sprinter dimanche. »Cette étape a été marquée par l’échappée d’Oscar Cabedo, Wesley Mol, Léo Danes et Jean Goubert, partis dès le départ, et qui ont compté jusqu’à 2’45 d’avance, avant d'être rattrapés à 27 kilomètres de l’arrivée, sous l’impulsion du travail de Groupama-FDJ, récompensée de son travail par la victoire de Démare. Vendredi, les sprinteurs devraient laisser la place aux grimpeurs et puncheurs, avec trois côtes au programme entre Graulhet et Roquefort-sur-Soulzon, dans le Tarn et l'Aveyron. L'occasion de voir à l'œuvre Valverde, Woods, Quintana, Herrada ou Rodriguez ?2-3- Elia Viviani (ITA/Ineos Grenadiers) mt4-5- Max Kanter (ALL/Movistar) mt...2-3- Elia Viviani (ITA/Ineos Grenadiers) à 6"4-5-...