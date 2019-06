Route d'Occitanie: Démare s'impose au sprint 

Arnaud Démare (Groupama-FDJ) a remporté ce vendredi la 2e étape de la Route d'Occitanie, longue de 187,7 km entre Labruguière et Martres-Tolosane. Le Français s'est imposé au sprint devant Christopher Lawless (Team Ineos) et Moreno Hofland (EF Education First).

Alejandro Valverde (Movistar) conserve la tête du classement général devant Eddie Dunbar (Team ineos, à 0'04") et Élie Gesbert (Arkéa-Samsic, à 0'08").

Samedi, lors de la 3e étape, les coureurs seront confrontés à un profil particulièrement vallonné entre Luchon et Hospice de France (173 km).