Route d'Occitanie: Démare au sprint, Valverde pour un doublé

La quatrième et dernière étape de la Route d'Occitanie a souri à Arnaud Démare (Groupama-FDJ) ce dimanche. Le Français s'est imposé au sprint, comme il y a deux jours à Martres-Tolosane, pour devancer l'Italien Sacha Modolo (EF Education First) et son compatriote Julien Simon (Cofidis) à Clermont-Pouyguillès. Au classement général, c'est l'Espagnol Alejandro Valverde qui a remporté l'épreuve, s'offrant ainsi un doublé après son sacre en 2018. Le champion du monde en titre devance deux Colombiens sur le podium: Ivan Sosa (Ineos), de huit secondes, et Rigoberto Uran (EF Education First), de dix-sept.

Il est le premier champion du monde en titre à remporter la Route d'Occitanie...

Il est le premier coureur à remporter deux fois d'affilée la Route d'Occitanie...



... un tonnerre d'applaudissements pour ALEJANDRO VAAALVERDE#RDO2019 pic.twitter.com/zPtBLiinAH — La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi (@RouteOccitanie) 23 juin 2019