Riis réagit aux rumeurs l'envoyant chez Katusha

Bjarne Riis est-il en passe de faire son retour dans les pelotons ? C'est ce qu'indiquait L'Equipe mardi, en écrivant que le Danois était en contact avec Igor Makarov, le patron de l'équipe Katusha, qui souhaite se désengager à la fin de la saison, pour racheter la formation russe.

"Il n'y a aucun intérêt à parler de ces rumeurs, a réagi le vainqueur du Tour de France 1996 sur la chaîne TV2, en assurant découvrir l'information. Cette histoire avec la Katusha est complètement nouvelle pour moi."

Toujours d'après L'Equipe, Riis aurait également discuté avec Patrick Lefevere, le manager de l'équipe Deceuninck-Quick Step. Ce qui a fait bondir le Belge, via Twitter: "Je sais qu'il y a peu d'informations en cyclisme aujourd'hui, mais je ne possède que 20% des parts de la Deceuninck-Quick Step, comment pourrais-je vendre l'équipe ? Cela n'a pas de sens, L'Equipe. C'est un manque de respect envers monsieur Zdenek Bakala (le propriétaire tchèque de la formation belge, ndlr)." Le quotidien précisait bien que les discussions portaient sur le rachat des parts de Lefevere, et non sur l'équipe dans son son ensemble.

I’m very aware of the fact there is very few news in cycling today but I have 20% of the shares in the @deceuninck_qst team how can I sale the team ??? Stop nonsense @lequipe lack of respect for mister @zdenekbakala